Kommentar: Rot-rot-grüne Seifenblasen

Nach dem Treffen von 90 rot-rot-grünen Abgeordneten plus SPD-Chef Sigmar Gabriel soll die Stimmung prächtig gewesen sein. Von Frühlingsgefühlen wie einst bei den rot-grünen Anfängen war die Rede. Wächst da zusammen, was zusammengehört? Aber wie sagte doch Schiller: „Leicht beieinander wohnen die Gedanken, doch hart im Raume stoßen sich die Sachen“. In diesem Fall sind vor allem die Zahlen widerspenstig. Gestern meldete Forsa insgesamt nur 42 Prozent für SPD, Linke und Grüne. Und selbst die 46 Prozent, die ein anderes Institut zuvor verkündete, waren weit von der Möglichkeit entfernt, die Union, ob mit Merkel oder nicht, aus dem Kanzleramt zu verdrängen. Seit der Bundestagswahl 2013 haben CDU/CSU, FDP und AfD zusammen stabil 52-54 Prozent. Und die Zeiten sind nicht so, dass eine Mehrheit wirklich das rot-rot-grüne Experiment will. Zwar hätte das linke Lager schon jetzt eine Mehrheit im Parlament, aber nur deshalb weil FDP und AfD 2013 knapp unter 5 Prozent lagen. Beide dürften 2017 in den Bundestag kommen. Dann blieben die rot-rot-grünen Träume nur Seifenblasen. Und die ewige große Koalition ginge wohl weiter.

