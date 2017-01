Europa-Ambitionen der Eintracht: Kommentar: Schritt für Schritt Richtung internationales Geschäft

Ob das schon die entscheidende Wendung in Richtung Europa war? Das bestimmt nicht, dafür sind noch viel zu viele Etappen zu bewältigen. Der Sieg bei Schalke 04 war aber ein weiterer Meilenstein auf dem erstaunlichen Weg, den die Fast-Absteiger von der Frankfurter Eintracht seit dem vergangenen Sommer gehen.

Wer so tief in den Abgrund geschaut hat, tut auf ungewohnten Höhenpfaden gut daran, weiter sorgsam einen Schritt nach dem anderen zu machen, nicht über irgendwelchen Träumereien den Boden unter den Füßen zu verlieren. Noch ist der Europapokal offiziell kein Thema, heimlich aber wird längst gerechnet. Natürlich wissen Frankfurter Fußballer und Funktionär ebenso gut wie die Fans, dass die Chance auf das internationale Geschäft selten groß ist – und dass die Mannschaft entschlossen ist, sie zu nutzen, hat sie in der Schalker Arena bewiesen.

Bilderstrecke Eintracht startet blitzsauber in die Rückrunde: 1:0 gegen Schalke 04

Während mitsamt den Königsblauen ungewohnt viele Stammgäste in Europa schwächeln, tummelt sich die Eintracht weiter munter in der Spitze, in der Nachbarschaft von Berlinern, Kölnern und auch Hoffenheimern, die man ebenfalls nicht ganz so weit oben erwartet hätte. Man darf gespannt sein, wer sich bis zum Ende dort hält – und wer von unten doch noch rankommt. Die Eintracht wirkt bislang nicht so, als würde ihr ein Einbruch drohen. Dass von ihren bislang 18 Saisonspielen nur vier mit mehr als einem Tor Unterschied endeten, zeigt aber, wie eng umkämpft die Bundesliga ist.

Im Hessentreffen gegen Darmstadt möglichst drei Punkte mitnehmen, danach Leverkusen auf Abstand halten – das sind die nächsten Frankfurter Aufgaben, gewiss keine Selbstläufer. Aber gute Gelegenheiten, weitere Schritte zum Traumziel Europa zu machen.

Bilderstrecke Einzelkritik: So haben sich die Adler gegen Schalke geschlagen