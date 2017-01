Kommentar: Schulz, die Lokomotive

Es wird für Angela Merkel nicht einfacher. Mit der AfD im Nacken und einigen Schrammen im Lack ihrer Leistungsbilanz geht sie nach zwölf Jahren im Amt nun in den Ring mit Martin Schulz. Und mögen viele Politiker und Journalisten den Mann aus Würselen bei Aachen für ungebildet oder zu wenig in der Bundespolitik verwurzelt halten, Merkel weiß ganz genau, mit wem sie es zu tun bekommt.

Seine Kumpel nannten ihn auf dem Fußballplatz: die Lokomotive. Auch wenn der Gegner dort übermächtig schien, als junger Mann konnte Martin Schulz die ganze Mannschaft mitziehen. Auf dem Weg zum Profisportler stoppt ihn eine Verletzung, danach bekommt er kein Bein mehr auf den Boden und fängt an zu trinken. Er verliert die Frau, mit der er sein Leben verbringen wollte, schaut in tiefste Abgründe. Im letzten Moment rafft er sich auf und schafft den Entzug. Er wird Buchhändler und liest sich durch alles, was er in die Hände bekommt. Seite für Seite liest er sich raus aus seinen Minderwertigkeitskomplexen, findet durch Fiktion zurück in die Realität – das klingt selbst wie der Stoff eines Romans. Vom Säufer zum Chef des EU-Parlaments zum Kanzlerkandidat der SPD.

Für die Partei kommt der mutige Entschluss von Sigmar Gabriel zum richtigen Zeitpunkt. In den Umfragen können die Sozialdemokraten die 22-Prozent-Marke nicht knacken, obwohl sie in der Koalition durchaus Erfolge verbuchen. Warum auch immer: Mit Mindestlohn, Frauenquote und „Rente mit 63“ punkten sie bislang nicht. Sie brauchen jetzt ein Zukunftsversprechen. Schulz bringt dieses Versprechen mit. Er wird im Wahlkampf 2017 beflügelt vom Nimbus des Unverbrauchten, weil man ihn nicht mit dem Berliner Betrieb in einen Topf wirft. Gleichzeitig verkörpert er mehr den Typ des Parlamentariers als den des Parteipolitikers. Damit erfüllt er den Wunsch vieler Menschen, wieder einen wirklichen Volksvertreter auf dem Wahlzettel stehen zu haben.

Merkel wird Schulz nicht unterschätzen. Sie hat seinen politischen Instinkt und seine Durchsetzungskraft zu spüren bekommen, als sie versucht hat, gegen seinen Willen EU-Gremien zu besetzen und als er die Fraktionen im EU-Parlament gegen Pläne der Regierungschefs aufbrachte, den Haushalt zu kürzen. Schulz wird das Thema Europa besetzen, vielleicht sogar angesichts der Gefahren des Populismus zu einem der wichtigsten Themen im Wahlkampf machen. Merkel muss sich warm anziehen.

