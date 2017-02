Asylpolitik: Kommentar: Schwarz-grünes Schönwetterbündnis

"Nichts ist gut in Afghanistan." Leider stimmt der Satz der ehemaligen EKD-Chefin Margot Käßmann auch noch nach über 15 Jahren westlichem Militär- und Aufbaueinsatz in Afghanistan.

Bild-Zoom Foto: FNP Dieter Sattler

Weil es in dem Land keine flächendeckende Sicherheit, in weiten Teilen immer noch islamistische Steinzeit-Herrschaft und nur wenige wirtschaftliche Entwicklungsmöglichkeiten gibt, suchen viele Afghanen ein besseres Leben im Westen, vor allem in Deutschland. Unter den „UMAs“ (unbegleiteten minderjährige Asylbewerber) sind nicht wenige Afghanen. Um sie dreht sich die aktuelle Abschiebediskussion nicht. Sie sollen bleiben können. Aber wie steht es um Erwachsene aus Afghanistan, deren Asylantrag abgelehnt wurde? Prinzipiell ist das gewiss eine sehr schwere Entscheidung. Zum einen können Afghanen in der Regel keine klassischen Asylgründe geltend machen, haben, natürlich von Einzelfällen abgesehen, eine relativ schlechte Integrationsprognose, weil für sie der kulturelle und wirtschaftliche Sprung in den Westen viel größer ist als etwa für Menschen aus Syrien oder Irak – Länder, die selbst als Diktaturen eher weltlich waren und Wert auf Bildung legten.Bei den relativ rückständigen Afghanen steht die Bundesregierung unter besonderem Druck gegenüber der eigenen Bevölkerung. Schließlich hieß es immer, man wolle zwar humane Nothilfe leisten. Wer aber kein Asylrecht habe, müsse dann auch zügig abgeschoben werden. Diese Doppelstrategie hatte, seit das Flüchtlingsthema aufkam, stets stabile Mehrheiten in allen Umfragen.

Aber nach Afghanistan abzuschieben, ist sicher ein Grenzfall. Die Forderung, zumindest Straftäter und Gefährder sowie einzelne männliche Erwachsene in relativ sichere Gebiete abzuschieben, Familien und Minderjährige aber bleiben zu lassen, wäre wohl ein akzeptabler Kompromiss. Die Grünen, die letztlich alle Abschiebungen nach Afghanistan verhindern wollen, machen es sich leicht. Sie wollen, ähnlich wie im Fall der Maghrebstaten, nur den schönen Teil des Vertrages mit dem Volk erfüllen, die Hilfe in der Not. Die Abschiebungen für abgelehnte Asylbewerber unterschreiben sie zwar auf Nachfrage in Talkshows, um nicht zu unpopulär dazustehen, verweigern sie dann aber, wenn es ernst wird.

Diese Heuchelei wirft auch einen Schatten auf eine etwaige schwarz-grüne Koalition, die schon 2013 möglich gewesen wäre und für manchen immer noch Charme versprüht. Schwarz-Grün könnte sich aber als Schönwetterbündnis entpuppen. Weil den Grünen keine Sicherheitskompetenz zugesprochen wird, werden sie bei der aktuellen krisenhaften Weltlage auch bei dieser Wahl nur einstellig werden. Da es diesmal auch für die Union etwas bergab gehen dürfte, wird es bei der Bundestagswahl im September für Schwarz-Grün kaum reichen. Und vielleicht ist das auch ganz gut so.