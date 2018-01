Österreichs Bundeskanzler in Deutschland: Kommentar: Sebastian Kurz, der selbstbewusste Nachbar

Deutschland und Österreich sprachen in der Europapolitik lange Jahre fast mit einer Stimme. Sie warben in der Eurokrise für stabile Finanzen, und beide setzten in der Flüchtlingskrise im Herbst 2015 gemeinsam mit Schweden auf Humanität und offene Grenzen. Doch dann riefen Österreicher und Schweden: „Wir schaffen das nicht mehr“ – und machten die Grenzen dicht. Das klappte nur, weil der damalige österreichische Außenminister Sebastian Kurz mit den Anrainerstaaten die Balkanroute verriegelte. Letztlich half das auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), die Anfang 2016 ob des nicht nachlassenden Flüchtlingsandrangs innerparteilich ganz schön unter Druck geraten war. Denn logischerweise kamen durch die Kurz-Initiative auch viel weniger Flüchtlinge nach Deutschland. Doch so sehr Merkel selbst inzwischen inhaltlich von ihrer anfänglichen Willkommenspolitik abgerückt ist, hat sie bisher kein lobendes Wort für Kurz gefunden.

Auch beim gestrigen Antrittsbesuch von Kurz als Kanzler war Merkels Körpersprache sehr zurückhaltend, manche sprachen sogar von Froststufe 1. Die Gemeinsamkeiten zwischen den Freunden sind geschrumpft, scheinen sich nun vorrangig auf die Finanzpolitik zu erstrecken. Das Flüchtlingsthema bleibt kontrovers. Trotz seiner Jugend fungiert Kurz anders als seine Vorgänger nicht mehr nur als Kanzler eines kleinen Landes, sondern eines selbstbewussten Staates. Kurz nützt die Distanz zu Deutschland innenpolitisch, und er nützt sie auch, um sich als Mentor für Osteuropa anzubieten.

Kurz weiß, dass die Brüsseler und Berliner Drohungen, Polen, Ungarn, Slowaken und Tschechen den Geldhahn zuzudrehen, wenn sie weiter keine Flüchtlinge aufnehmen, in Osteuropa nicht gut ankommen. Vielleicht hat Kurz umgekehrt zu viel Verständnis für die Sicht der Wackelkandidaten. Von denen haben einige große Probleme mit der Akzeptanz der Gewaltenteilung, die für echte Demokratien doch eine nicht verhandelbare Bedingung ist. Einige dieser Länder benehmen sich wie Verwandte, die gerne zum Familienfest kommen, um gut zu essen und abzukassieren, sich dann aber nicht an die Benimmregeln halten. Umgekehrt braucht es aber eben auch ein bisschen Fingerspitzengefühl und Toleranz, wenn man die europäische Familie zusammenhalten will. Als Kanzler eines Landes, das viele Flüchtlinge aufgenommen hat, der aber gerade deshalb auch die Zuwanderungsprobleme kennt und benennt, ist Kurz trotz seiner Jugend gut zum Brückenbauer in Richtung Osteuropa geeignet. Er könnte jene Vermittlungsarbeit leisten, zu der Merkel durch ihre eindeutige Positionierung wohl nicht mehr in der Lage ist. Ja, mehr noch: Merkel ist in Osteuropa zum Feindbild geworden.

Interessant übrigens, dass Gerhard Schröder (SPD) zu seiner Kanzler-Zeit aus CDU-Kreisen ständig vorgehalten worden war, anders als einst Helmut Kohl die Interessen und Befindlichkeiten kleinerer Länder nicht zu respektieren. Ähnliche Vorwürfe könnte man heute Angela Merkel machen.

