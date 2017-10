Politik: Kommentar: Sicherheit. Eine Investition, die sich rechnet

Nizza, 14. Juli 2016: Der Tunesier Mohamed Lahouaiej Bouhlel (31) rast bei Feierlichkeiten zum französischen Nationalfeiertag mit einem Lastwagen über den Strandboulevard „Promenade des Anglais“. 85 Menschen sterben, mehr als 300 werden verletzt.

Berlin, 19. Dezember 2016: Der Tunesier Anis Amri (24) steuert einen Lkw in den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche. Zwölf Menschen kommen ums Leben, fast 60 werden verletzt.

Stockholm, 7. April 2017: Der Usbeke Rakhmat Akilow (29) rast mit einem Laster durch die zentrale Fußgängerzone „Drottninggatan“. Fünf Menschen werden getötet, 15 weitere verletzt.

Barcelona, 17. August 2017: Der Marokkaner Younes Abouyaaqoub (22) lenkt einen Transporter über die Flaniermeile „Las Ramblas“. 14 Menschen sterben, mehr als 110 werden verletzt.

Die vier Terroranschläge in vier europäischen Städten stehen stellvertretend für mehrere, die zuletzt mit Fahrzeugen begangen wurden. Die Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) hat ihre Anhänger in Europa schon vor vielen Monaten zu entsprechenden Attacken aufgerufen und im Hinblick auf Lastwagen sogar eine detaillierte Anleitung veröffentlicht.

Die Vorteile des „Tatmittels Kraftfahrzeug“ sind offensichtlich: Die Beschaffung von Schusswaffen oder Sprengstoff ist für Extremisten, die einen Anschlag verüben wollen, mit einem gewissen Aufwand und Entdeckungsrisiko verbunden. An Autos und Lastwagen kommt jeder unkompliziert heran, ohne unter Terrorverdacht zu geraten. Dabei steht die tödliche Wirkung von Kraftfahrzeugen, die mit hohem Tempo in eine Menschenmenge gesteuert werden, derjenigen von Pistolen, Gewehren und Sprengkörpern in nichts nach.

Dass die Europäische Kommission die Städte und Gemeinden zur Installation von Barrieren zum Schutz öffentlicher Plätze auffordert, erscheint vor diesem Hintergrund sinnvoll. Allerdings rennen die EU-Funktionäre mit ihrem Sicherheitskonzept vielerorts offene Türen ein: In Frankfurt denken Stadtverwaltung und Landespolizei schon seit mehreren Wochen über Sicherheitsvorkehrungen für die Einkaufsmeile Zeil, den Römerberg und andere Plätze mit starkem Publikumsverkehr nach.

Bei der Auswahl der Plätze und Systeme – außer festen Pollern sind auch versenkbare denkbar – müssen die Planer viele praktische, ästhetische und finanzielle Kriterien im Blick behalten. Die Zufahrt für Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst muss trotz aller Sicherheitsvorkehrungen jederzeit gewährleistet sein, außerdem sollten die Barrieren das Stadtbild nicht verschandeln. Die relativ hohen Kosten für versenkbare Poller, die meist im fünfstelligen Euro-Bereich liegen, sind ebenfalls zu bedenken. An Orten, die bei Festen ohnehin mit mobilen Betonblöcken gesichert werden, könnte sich die Investition in feste Absperrtechnik allerdings schnell rechnen.

Mit Barrieren werden sich Terroranschläge nicht verhindern lassen. Die von Innenpolitikern wie ein Mantra wiederholte Einschätzung, dass es keine 100-prozentige Sicherheit geben kann, gilt auch hier. Man sollte es gewaltentschlossenen Extremisten aber auch nicht allzu leicht machen. Wenn sich zentrale Fußgängerzonen und Plätze gegen Fahrzeugattacken wie in Berlin schützen lassen, wäre es fahrlässig, dies nicht zu tun. Die Bedrohung durch den islamistischen Terrorismus wird in den kommenden Jahren nicht geringer werden.

