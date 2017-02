Bad Vilbeler Pharmakonzern: Kommentar: Stada droht Zerschlagung

Für den früheren Stada-Vorstand Hartmut Retzlaff war Eigenständigkeit ein hohes Gut. In seiner 23-jährigen Amtszeit lehnte er sämtliche Offerten für das Bad Vilbeler Pharmaunternehmen schnell ab. Aber Retzlaff ist Geschichte – hinweggefegt von dem Wirbel, den der aktivistische Investor AOC im einst beschaulichen Konzern ausgelöst hat. Und kaum hatte Retzlaff die Führung abgegeben, zog die Aktie des MDax-Konzerns an – in Erwartung der Anleger, dass mit dem Rückzug Retzlaffs der Widerstand gegen eine Übernahme schwindet. Nun bewahrheitet sich erneut: Der Markt hat immer Recht.

Bild-Zoom Foto: (FNP) Panagiotis Koutoumanos

Noch befinden sich die Verhandlungen zwischen dem Stada-Vorstand und den beiden Finanzinvestoren Cinven und Advent in einem frühen Stadium; noch sind deren Angebote unverbindlich, wie die Bad Vilbeler betonen; und noch haben die Bieter nicht in die Bücher der Stada schauen können. Und doch spricht einiges dafür, dass das Traditionsunternehmen verkauft – und am Ende zerschlagen wird.

Angesichts der historisch niedrigen Leitzinsen und dem entsprechenden Mangel an Anlage-Alternativen drängen institutionelle Investoren den Private-Equity-Fonds ihre Gelder geradezu auf und die fiebern auf der Suche nach Rendite geradezu nach milliardenschweren Fusionen – auch und vor allem in der relativ konjunkturresistenten Pharmabranche. Da ist die Stada für sie ein gefundenes Fressen: Der Konzern ist der einzige unabhängig verbliebene, große deutsche Generika-Hersteller. Er ist im europäischen Generika-Markt gut positioniert und seine Pipeline an Nachahmer-Medikamenten ist weit ins nächste Jahrzehnt gut gefüllt. Zugleich verfügt Stada mit einem attraktiven Portfolio an rezeptfreien Arzneien, Kosmetika und Nahrungsergänzungsmitteln über ein lukratives Geschäft mit Markenprodukten, das kräftig wächst.

Bad Vilbeler Pharmakonzern Stada zeigt sich offen für Übernahme Die Stada AG kommt nicht zur Ruhe: Auf die öffentliche Schlammschlacht zwischen der Konzernführung und dem aktivistischen Investor AOC scheint nun eine Übernahme-Schlacht zwischen internationalen Finanzinvestoren um das Pharma-Unternehmen zu folgen. clearing

Interesse an den zwei Segmenten ist in der Pharmabranche zwar reichlich vorhanden, schon weil vielen Unternehmen aus Mangel an eigener Forschung und Entwicklung das organische Wachstum zunehmend schwerer fällt. Aber beide Sparten zusammen will kein Pharma-Hersteller mehr erwerben – zu gering sind die Synergien zwischen Generika und Markenprodukten. Entsprechend häufig wird der Stada vorgeworfen, als Mischkonzern in beiden Segmenten Potenzial brachliegen zu lassen. Und genau das verspricht in den Augen der Private-Equity-Investoren ein attraktives Investment: Sie könnten Stada übernehmen, stärker auf Rendite trimmen, dann aufspalten und das Generika- und Markengeschäft separat verkaufen. Wobei besonders das ertragsstärkere Markengeschäft einen hohen Verkaufspreis erwarten lässt, wie die vergangene Konsolidierungswelle gezeigt hat. Und da die Stada-Führung auf Druck von AOC bereits versprochen hat, die Kosten zu senken und den bereinigten Nettogewinn bis 2019 von 166 auf 250 Millionen zu erhöhen, scheint der Zeitpunkt für eine Übernahme nicht schlecht – auch wenn die MDax-Aktie nach dem AOC-Einstieg schon kräftig zugelegt hatte. Billiges Geld ist ja genug da.