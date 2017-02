Kommentar: Steueroasen  von wegen Vorkämpfer

Wenn es um Steuergerechtigkeit geht, stellt sich die Kommission gerne selbst auf ein Podest. Dabei ist es noch gar nicht so lange her, dass ein Untersuchungsausschuss um den als LuxLeaks bekannt gewordenen Skandal über günstige Sätze für multinationale Konzerne in Luxemburg verhindert worden war.

Auch, weil Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker als langjähriger Finanzminister und Eurogruppenchef von den Steuerdeals gewusst haben muss – aber strengere Regeln auf EU-Ebene erfolgreich blockierte. Denn er wurde von anderen Mitgliedstaaten tatkräftig dabei unterstützt. Sie fürchten um die so geschaffenen Arbeitsplätze und dass die Unternehmen in andere Länder umziehen, in denen bessere Konditionen warten. Dieser Steuerwettbewerb ist seit Jahren eine gewollte Abwärtsspirale, die die Einnahmen der Staatskassen jährlich um Milliarden schmälern.

Ein erster Anlauf, wenigstens außerhalb der EU Steueroasen auf eine schwarze Liste zu setzen, misslang im vergangenen Jahr. Die Abgeordneten im Europäischen Parlament weigerten sich, den Kommissionsvorschlag anzunehmen, in dem Steuerparadiese wie die Bahamas oder eben Panama gar nicht auftauchten. Das Papier war eine Farce – und wurde zu Recht abgewiesen. Nun sollten die Finanzminister nachbessern – aber auch sie lassen sich Zeit. Und damit auch den Unternehmen, die noch mindestens bis zum Jahresende weiter ihre Gewinne in einem der meist nicht nur klimatisch angenehmeren Gefilde versteuern können.

Dass es nicht einmal gelingt, Steueroasen innerhalb der Gemeinschaft auszumerzen, rüttelt am Bild des Verfechters jener Gerechtigkeit, die die EU-Kommission so gerne nach außen trägt. Aufgeräumt hat bislang lediglich Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager, mit spektakulären Fällen wie dem des IT-Unternehmens Apple, das zu einer Steuernachzahlung an Irland von 13 Milliarden Euro verdonnert wurde. Dass sie dann allerdings über die portugiesische Enklave Madeira hinwegsieht, in der Billigkörperschaftssätze von fünf Prozent bis hin zu 2,5 Prozent gelten, gibt zu denken.

Die EU täte gut daran, neben sicher ebenso sinnvollen wie notwendigen schwarzen Listen für Steueroasen in Übersee auch jene innerhalb der europäischen Grenzen auszumerzen. Dazu gehört aber eben auch, den völlig aus dem Ruder gelaufenen Steuerwettbewerb einzuschränken. Denn für die EU-Bürger, die im Vergleich viel höhere Prozentsätze an Abgaben leisten müssen, ist eine derartige Bevorzugung von milliardenschweren Konzernen nur schwer nachvollziehbar.