Kommentar: Taub auf rechtem Ohr

Es ist schon verblüffend: Während Spieler und Verantwortliche des FSV Frankfurt am vergangenen Samstag diverse rassistische Beleidigungen gegen den dunkelhäutigen Shawn Barry gehört haben, streiten die Gastgeber vom FSV Zwickau das einfach ab. Man habe nichts gehört, ist die Reaktion und man könne solche Behauptungen auch nicht mehr hören.

Ist der Drittligist aus dem Osten der Republik auf dem rechten Ohr taub? Es ist verdammt unwahrscheinlich, dass sich da einige bei den Bornheimern solche Beschuldigungen einfach ausgedacht haben. Dass der US-Amerikaner Barry auch zwei Tage nach der Partie noch geschockt ist, weil er sich das einfach nicht vorstellen konnte, in Mitteleuropa zur Zielscheibe von Rassisten zu werden. Seine bisherigen Erfahrungen während der nun 16 Monate in Frankfurt sowie zuvor in Österreich beim Linzer ASK waren andere, angenehmere gewesen.

Der FSV Zwickau hat sich mit dem Leugnen von Tatsachen einen Bärendienst erwiesen. Vermutlich war es nur ein kleiner Teil seiner Anhänger, der sich voll daneben benahm. Trotzdem, eine Entschuldigung an Barry wäre die einzig richtige Reaktion gewesen. Nun sollte sich der DFB-Kontrollausschuss dieser Sache annehmen. Der Verband wirbt für „Nein zu Rassismus“. Das ist gut so. Aber er muss auch darüber wachen, dass dies in allen Stadien in Deutschland gilt.