Trump und die Automobilindustrie: Kommentar: Trump auf dem Kriegspfad

Donald Trump hat mehrfach betont, er werde in seiner Handels- und Steuerpolitik amerikanische Interessen über alles stellen. „America First“ nimmt konkretere Gestalt an. Seine Drohungen gegenüber der Automobilindustrie wenige Tage nach seiner Amtseinführung sind inzwischen verhallt. Trump und seine Berater haben nicht nachgelegt. Vielleicht ist das das Ergebnis einer intensiven Aufklärung der Autohersteller. So hat BWM-Chef Krüger klargestellt, dass sein Unternehmen das größte BMW-Werk weltweit in Spartanburg in South Carolina betreibt und inzwischen zum größten Auto-Exporteur der Vereinigten Staaten aufgestiegen ist. Ob Trump in dieser Frage zur Einsicht gekommen ist? Man mag es nicht so recht glauben.

Foto: FNP Michael Balk

Gestern hat er in eine andere Richtung gekeilt. Kurz vor seinem Treffen mit dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping hat sich US-Handelsminister Wilbur Ross die Stahlbranche vorgeknöpft. Trumps Minister erhebt massive Dumping-Vorwürfe gegen fast alle internationalen Konzerne, die Stahl in die USA liefern. Der Hauptvorwurf richtet sich an die Chinesen. Aber auch die beiden deutschen Stahlproduzenten Salzgitter und Dillinger Hütte werden angegriffen.

Dumping-Vorwürfe sind nicht neu. Auch die Europäer haben sie schon gegen staatlich subventionierte chinesische Einfuhren erhoben. Das Vorgehen der US-Regierung ist aber befremdlich. Denn sie hält nicht die Regeln der Welthandelsorganisation WTO ein, sondern will Sanktionen und Strafen auf eigene Faust verhängen. Das hat eine andere Qualität, als geordnete Verfahren der WTO in Anspruch zu nehmen, die rechtsstaatlichen Prinzipien folgen. Präsident Trump scheint nun allen Ernstes gewillt, einen Handelskrieg vom Zaun zu brechen.

Wer erklärt dem Immobilien-Milliardär endlich das kleine ABC der Volkswirtschaft? Darin steht: Abschottung und Protektionismus sind die falschen Antworten, denn sie gefährden Wachstum und Wohlstand. In einem Handelskrieg gibt es nur Verlierer – und genau das will Trump doch nicht sein.