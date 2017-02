Kommentar: Trumps Welt

Donald Trump ist nun seit vier Wochen im Amt. Und schon jetzt stellt sich die Frage, ob er vier Jahre Präsidentschaft wirklich überstehen kann. Von Amtsmüdigkeit kann man nach so kurzer Zeit natürlich noch nicht sprechen, aber es ist unübersehbar, dass der US-Präsident hochgradig gereizt und teilweise auch schon erschöpft wirkt.

Trump selbst schwärmt zwar von einem tollen Start, aber diese Wahrnehmung hat er exklusiv. In Wahrheit hat er schon einige heftige Rückschläge hinnehmen müssen: Sein Sicherheitberater Flynn musste gehen, sein per Dekret verfügtes Einreiseverbot für die Bürger von sieben muslimisch geprägten Staaten wurde einkassiert. Gegen Trumps Beraterin Conway wurde von seiner eigenen republikanischen Partei ein Untersuchungsausschuss wegen Amtsmissbrauchs beantragt, weil sie für Produkte von Trumps Tochter Ivanka geworben hat.

Dass er diese und viele andere kleinere Pleiten als Erfolgsstory verkaufen will, zeigt, dass Trump offenbar Anfälle von Größenwahn hat. Wenn er sich noch viele weitere Fehltritte leistet, was bei seiner Beratungsresistenz anzunehmen ist, scheint es durchaus vorstellbar, dass Trump von seiner eigenen Partei gestoppt wird – oder dass er von sich aus aufgibt. Denn irgendwann könnte er einfach keine Lust mehr auf den ständigen Zusammenprall seiner Vorstellungen mit der Wirklichkeit haben.

Es ist klar, dass Trump am liebsten per Dekret, also par ordre du Mufti, regieren wollte. Aber man kann die Vereinigten Staaten von Amerika nun mal nicht so führen wie ein patriarchales Unternehmen ohne Betriebsrat, in dem der Chef einfach sagt, wo’s langgeht. Die USA sind auch nicht Russland oder die Türkei, wo unliebsame Kritiker eingesperrt oder anderweitig mundtot gemacht werden können. Sondern die USA funktionieren seit Jahrhunderten nach dem Prinzip von Checks and Balances, der Gewaltenteilung. Die Justiz ist unabhängig, und es gibt 50 Bundesstaaten, die relativ selbstständig sind und deren Gouverneure man nicht mal eben von Washington aus entlassen kann, wie Putin das von Moskau aus tut.

Das Beispiel Trump sollte zumindest den Gutwilligen unter den populistischen Demokratiezweiflern zeigen, auf welch gefährlichem Weg sie sind, wenn sie mit den starken Männern sympathisieren, die all die zähen und mühsamen politischen Prozesse abzukürzen versprechen. Direkte Demokratie in Reinform ist, wie schon Jean-Jacques Rousseau wusste, nur in kleinsten Gemeinschaften möglich, wie im Dorf oder im Tennisklub. In größeren Einheiten wie Ländern, Staaten oder gar Staatengemeinschaften geht es nicht ohne Kompromisse – wenn sie auch nicht immer so langweilig aussehen müssen wie das Prozedere rund um die Wahl des deutschen Bundespräsidenten.

Aber dass das Volk sich aus Ärger über die Parteienroutine gleich selbst entmachtete, indem es die Macht an autoritäre Anführer überträgt, die einmal an der Macht, nicht mehr von ihr lassen, wäre nicht nachvollziehbar. Obwohl noch längst nicht ausgemacht ist, wie viel Substanz Martin Schulz wirklich hat, zeigt sich doch gerade in Deutschland, dass frischer Wind auch innerhalb des Rechtsstaats entfacht werden kann. Zum Glück scheinen auch in den USA immer mehr zu begreifen, dass Trump der (nachvollziehbaren) Unzufriedenheit mit dem politischen Establishment zwar ein Gesicht gegeben hat, aber selbst keine demokratische Politik gestalten kann.

