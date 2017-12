Schüler mit Migrationshintergrund sind in unserem Bildungssystem an viel zu vielen Stellen benachteiligt. Ein Kommentar von Christiane Warnecke.

Schüler mit Migrationshintergrund sind in unserem Bildungssystem an viel zu vielen Stellen benachteiligt. Im internationalen Vergleich schneidet Deutschland in Sachen Chancengleichheit immer wieder relativ schlecht ab. So ist es verständlich, dass sich gerade die große türkische Community stark macht für einen besseren Bildungserfolg ihrer Kinder.

Bild-Zoom Foto: Salome Roessler Christiane Warnecke

Türkisch als zweite Fremdsprache an Hessens Schulen zu etablieren, wäre aber nicht unbedingt zielführend. Wir leben in einem christlich-abendländisch geprägten Land, dessen Kultur stark durch römisch-lateinische Traditionen geprägt ist. So ist es gerade für die Integration von Schülern, die einem anderen Kulturkreis entstammen, eher zuträglich, einen Zugang zu einer romanischen Sprache zu bekommen. Diese Chance eröffnet die zweite Fremdsprache in geradezu beispielhafter Form. Egal ob die Jungen und Mädchen Französisch, Spanisch oder Latein lernen: Sie pauken nicht nur Vokabeln, sondern sie bekommen im Sprachunterricht auch ein tieferes Verständnis der europäischen Geschichte und Lebensweise.

Lernten aber nun Schüler mit türkischem Hintergrund überwiegend Türkisch als zweite Fremdsprache, würden sie in diesem Hauptfach mit vielen Wochenstunden höchstwahrscheinlich von ihren Mitschülern separiert werden und ein eigenes Grüppchen bilden. Ein Isolations-Effekt, der politisch nicht gewünscht sein sollte. Zumal die Gefahr bestünde, deutsche Schüler zu benachteiligen. Sollten deutsche Kinder ohne sprachliche Vorkenntnisse Türkisch lernen wollen, wäre es schwierig, sie in einer Gruppe, die überwiegend aus muttersprachlichen Schülern bestehen würde, zu integrieren. Andererseits würden sich türkische Schüler langweilen, wenn die zweite Fremdsprache bei Null beginnen würde, um auch deutschen Schülern die Möglichkeit zu bieten, mitzukommen.

Natürlich besteht das gleiche Problem etwa bei Französisch- oder Spanisch-Muttersprachlern. Beim Schulfach Türkisch wäre aber mit einer deutlich größeren Zahl von Muttersprachlern zu rechnen.

Bei all diesen Bedenken ist es dennoch keine gute Lösung, das Türkisch-Angebot an hessischen Schulen auf muttersprachlichen Unterricht zu reduzieren, der zur Hälfte von Lehrkräften gehalten wird, die von den Konsulaten geschickt werden, deren weltanschauliche Unabhängigkeit also nicht gewährleistet ist. Auch dieser Unterricht gehört in staatliche Hand. Vielleicht wäre es zudem ein Kompromiss, Türkisch oder auch andere Sprachen wie Arabisch an Schulen mit großen muttersprachlichen Gruppen als dritte Fremdsprache anzubieten. Das käme dem sehr gut nachvollziehbaren Wunsch vieler Eltern entgegen, die möchten, dass ihre Kinder Türkisch nicht nur sprechen, sondern auch schreiben und lesen lernen.