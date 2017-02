Kommentar: Über die Runden

Mit besonderem Ruhm hat sich die Frankfurter Eintracht in dieser Pokalsaison vielleicht noch nicht unbedingt bekleckert. Aber erstens war das bislang auch noch nicht nötig, zweitens tut sie das in der Bundesliga ja schon weit über alle Hoffnungen hinaus, und drittens gibt es nun genug weitere Möglichkeiten, den Ruhm beim Rennen um den Gold-Pott zu mehren – und obendrein die Möglichkeit, noch etwas Reichtum einzufahren. Der verblüffende Weg nach oben, den die Frankfurter Fast-Absteiger in der Liga genommen haben, setzt sich auch auf der Pokalreise fort, auf die gleiche Art und Weise. Einfach in den Schoß fällt dieser Eintracht nichts. Ihre vielleicht bemerkenswerteste Fähigkeit ist es aber, ihr Glück zu erzwingen und beim Schopf zu packen – was man so in der Frankfurter Fußballgeschichte eher selten erlebt hat.

Bild-Zoom Foto: (FNP) Markus Katzenbach

Den erfolgreichen Abstiegskämpfern von Trainer Niko Kovac ist das erstaunlich oft gelungen, von den Besuchen in Darmstadt, Freiburg und Wolfsburg vielleicht einmal abgesehen. Und im Pokal? Da ist man in Magdeburg, gegen Ingolstadt und in Hannover über die Runden gekommen. Keine unüberwindbaren Hürden, aber Herausforderungen, an denen so mancher Vertreter der ersten deutschen Klasse schon mal scheitert. Die Eintracht hat sie bestanden. Nicht mit Glanz und Gloria, ein wenig mit Fortuna im Bunde, aber vor allem mit der nötigen Ernsthaftigkeit, Moral und Leidenschaft, die Kovac von den Seinen einfordert. Dass die meisten davon in der vorigen Saison so tief in den Abgrund geblickt haben, hilft dabei: Dass will keiner noch einmal mitmachen.

Das Wort vom Höhenflug, wie ihn vor vier Jahren Armin Vehs Aufsteiger bei ihrem Sturm durch die Bundesliga erlebten, mag beim Aufschwung dieser neuen Eintracht gar nicht passen. Hier fällt nichts leicht, alles wird hart erarbeitet. So aber verdient man sich auch das Glück im Spiel, und manchmal hat man es dann dazu noch bei den Losen – wie nun mit dem Viertelfinale daheim gegen Bielefeld.

Wie eng all diese bisherigen Partien waren, zeigt indes, wie weit und schwer der Weg noch ist, ob nach Europa oder nach Berlin, zum Pokalendspiel. Kaum zu glauben, dass Kovac und Co. dabei Anfang Februar bereits so weit vorangekommen sind. In der Bundesliga hat man nach 19 Spieltagen schon fast so viele Punkte wie im vorigen Mai nach deren 34, im Pokal steht man erst zum zweiten Mal in zehn Jahren im Viertelfinale. Im Grunde ist das schon jetzt eine Bilanz, die sich nach den Schrecken der Vergangenheit auch zum Saisonende als achtbar verkaufen ließe. Umso schöner, dass es noch lange nicht vorbei ist. Und wenn man einfach weiter so macht, mit Demut und harter Arbeit, dann steigen die Chancen immer mehr, in aller Bodenständigkeit und Bescheidenheit tatsächlich an einem Traumziel anzukommen.