Gefahr des Deregulierungswettlaufs: Kommentar: US-Übergewicht droht

Strengere Regeln in Europa und Lockerungen in den USA hätten ein Gefälle zur Folge, das das Übergewicht der amerikanischen Institute noch verstärken könnte – und die sind ohnehin größer als je zuvor. Ein Kommentar von Thomas Baumgartner.

Die Börsianer jubelten, die Kurse von Bankaktien stiegen deutlich: US-Präsident Donald Trump hatte den amerikanischen Banken schon im Wahlkampf Deregulierung versprochen und als eine seiner ersten Amtshandlungen den „Dodd-Frank-Act“ – die zentrale Folgerung aus der Finanzkrise – zur Disposition gestellt. Auch die Verhandlungen in Basel über neue, gemeinsame Eigenkapitalvorschriften sind kurz vor dem Ende ins Stocken geraten – und werden vermutlich auch nie mehr zu einem Abschluss kommen.

Nun hat sich Jens Weidmann mit deutlichen Worten in die Debatte eingeschaltet – obwohl der Bundesbank-Präsident bei Kommentaren zur Innenpolitik anderer Staaten traditionell zurückhaltend ist. „Ein Deregulierungswettlauf wäre gefährlich“, warnte er und bezweifelte die „vermeintlich positiven Wachstumseffekte“ des Abbaus von Vorschriften: „Dass nicht ausreichend regulierte Banken- und Finanzmärkte spätestens dann – und zwar sehr massiv – dem Wachstum schaden, wenn sie zu einer Finanzkrise führen, haben wir in den vergangenen Jahren sicherlich deutlicher erfahren, als uns lieb gewesen ist.“ Bekanntlich musste der Steuerzahler einspringen und mit Milliarden-Rettungspaketen den Banken zur Seite stehen.

Dass Trump auf Weidmann hört, ist nicht zu erwarten. Er hat sich mit hochrangigen Ex-Bankern umgeben, deren erklärtes Ziel es ist, die US-Banken im Wettbewerb gegen die internationale Konkurrenz zu stützen. Aber in Deutschland könnte der Bundesbank-Appell durchaus Beachtung finden. Und das wäre auch sinnvoll, denn so kurz nach der Finanzkrise und ihren Milliardenkosten für den Steuerzahler die Verursacher schon wieder vom Haken zu lassen, wäre niemandem zu vermitteln.

Aber: Strengere Regeln in Europa und Lockerungen in den USA hätten dann ein Gefälle zur Folge, das das Übergewicht der amerikanischen Institute noch verstärken könnte – und die sind ohnehin größer als je zuvor. Hier müssen die Akteure in Europa zusammenhalten und rasch Gegenwehr organisieren.