Kommentar: Und es hat „klick“ gemacht

Bei Angelique Kerber hat es „klick“ gemacht. In einem späten Moment in ihrer Karriere, in der damit nicht mehr unbedingt zu rechnen war. Eigentlich schien die Kielerin nicht prädestiniert zu sein, einmal die Nummer eins der Tennis-Welt zu werden. Sie ist keines dieser Wunderkinder, keine Überfliegerin, der schon in jungen Jahren alles zufiel. Sie war all die Jahre immer eine sehr gute Defensivspielerin und eine ebenso große Kämpferin. Zum Sprung an die Spitze der Weltrangliste schienen der Linkshänderin jedoch die Offensiv-Qualitäten und die mentale Stärke zu fehlen.

In diesem Jahr hat Deutschlands neue Tennis-Königin einen erstaunlichen Wandel vollzogen. Im Januar bekam sie mit ihrem Finalsieg über Serena Williams bei den Australian Open endlich die Gewissheit, auch Grand-Slam-Turniere gewinnen zu können. Seitdem hat die 28-Jährige sich weiter positiv entwickelt. Kerber spielt druckvoller und wirkt psychisch nun erstaunlich gefestigt.

Das i-Tüpfelchen ihrer wundersamen Reise wäre nun freilich der Sieg bei den US Open. Das Finale heute Abend ist doppelt interessant. Denn Angelique Kerber trifft auf ihre mögliche Nachfolgerin: Der 24-jährigen Tschechin Karolina Pliskova gehört die Zukunft, sie wird vielleicht schon im nächsten Jahr zur neuen Nummer eins der Welt aufsteigen. Doch erst einmal wird dort von Montag an Angelique Kerber thronen. Sie hat sich diesen Moment in ihrer Karriere redlich verdient. Dass sie dieses außergewöhnliche Ziel im fortgeschrittenen Sportleralter erreicht, ist umso höher zu bewerten.