Tillich: Kommentar: Ungeschickt bis zum Schluss

Was Tillich abgeht, ist – vor manch’ anderem – das Gespür für den Moment, in dem ein Regierungschef die Dinge im Land nicht mehr laufen lassen darf. Ein Kommentar von Cornelie Barthelme.

Nein, Stanislaw Tillich ist kein Kurt Biedenkopf III, noch nicht einmal ein Georg Milbradt II – und zwar in jeder Hinsicht. Zwar tritt auch er jetzt während einer laufenden Legislatur zurück; aber nicht aus Affären-Gründen. Tillich zieht die Konsequenz aus dem Bundestagswahl-Desaster der sächsischen CDU: Die Partei, die sich mit dem Freistaat so gleichsetzt wie sonst nur noch die CSU mit Bayern, stürzte ab und fiel denkbar tief – hinter die AfD auf Rang zwei. Und Tillich trägt die Verantwortung dafür.

Zunächst, und im Positiven, weil er demissioniert. Auch wenn der Druck auf ihn zunahm: Er bestimmt den Zeitpunkt selbst, und auch das unterscheidet ihn von seinen Vorgängern. Dann aber auch, im Negativen, weil Tillich der von Biedenkopf erfundenen These anhing, die Sachsen seien „immun“ gegen Versuchungen von rechts – und reaktions- und tatenlos blieb, als Pegida entstand, als Gewalt gegen Flüchtlinge alltäglich und Sachsen bundesweit zum Synonym für Rassismus und Fremdenfeindlichkeit wurde.

Man darf Tillich nicht für desinteressiert halten oder gar für abgehoben. Was ihm abgeht, ist – vor manch’ anderem – das Gespür für den Moment, in dem ein Regierungschef die Dinge im Land nicht mehr laufen lassen darf. Um sich wirkungsvoll gegen den wütenden Rechtsruck im Land zu stellen, fehlten Tillich Ideen wie Mut.

Wie seine Vorgänger aber will er seine Nachfolge selbst regeln: Ausgerechnet sein Generalsekretär Michael Kretschmer soll ihn beerben, ein Anhänger der Die-CDU-muss-nach-rechts-Theorie wie Tillich selbst. Kretschmer hat eben sein Bundestagsmandat an die AfD verloren. Wem in Sachsen und selbst in der CDU wird da nicht verdrossen das Wort Versorgungsposten durchs Hirn schießen?

Seinen Koalitionspartner SPD bringt Tillich damit in die Klemme. Aber auch die Bundes-CDU samt Chefin und Kanzlerin kann weiteres Ungemach gerade gar nicht gebrauchen. Ungeschickt bis zum Schluss: Angela Merkel wird es nicht laut sagen. Aber denken gewiss. Mindestens.

