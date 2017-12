Kommentar: Unternehmer - Stärkt den Gründergeist

Die Deutschen sind Fehlschlägen gegenüber durchaus tolerant – allerdings nicht unbedingt bei unternehmerischem Scheitern. Ob bei jungen Firmengründern oder gestandenen Unternehmern: Das gesellschaftliche Umfeld ist nachsichtig, wenn eine Krankheit, eine schlechte Auftrags- oder Wirtschaftslage zur Schieflage und zum Aus führen. Nicht verziehen werden von Nachbarn und Freunden, Vereins- und Kegelkameraden jedoch untaugliche Geschäftskonzepte oder fehlende Unternehmensvisionen. In diesen Fällen gelten die Gescheiterten meist als Versager. Mit diesem Stigma müssen sie oftmals viele Jahre leben. Während in den Vereinigten Staaten die zweite und dritte Chance eine Selbstverständlichkeit ist, trauen sich hierzulande die Wenigsten, einen neuen Versuch in die Selbständigkeit zu starten.

Dieses Schwarz-Weiß-Denken ist absolut kontraproduktiv für eine prosperierende Volkswirtschaft. Um den Wohlstand für alle erhalten zu können, braucht es mutige Menschen, die sich mit innovativen Ideen auch mal auf dünnes Eis wagen. Lernen, Testen, Ausprobieren muss gesellschaftsfähig werden. Und erfolgreiche Unternehmer müssen sich in die Öffentlichkeiten wagen, um als Vorbild wahrgenommen zu werden. Denn es sind nicht die Beamten in ihren sicheren Jobs mit hohen Pensionsansprüchen, die eine Wirtschaftsnation wie Deutschland voranbringen und international wettbewerbsfähig halten. Sie sorgen für Sicherheit, setzen Recht durch, halten das Gemeinwesen am Laufen. Das ist auch gut so.

Ohne Gründergeist und ein liberales gesellschaftliches Klima verfällt ein Land jedoch in Stagnation. Das ist Gift für eine Wirtschaftsnation – vor allem für die junge Generation.

