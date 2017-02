Kommentar: VW - Nichts verstanden

Bei Volkswagen scheint man trotz kochender Volksseele und starken politischen Drucks nichts verstanden zu haben. Wer erwartet hatte, dass Aufsichtsrat und Vorstand zu einer neuen Bescheidenheit finden würden, nachdem Europas größter Automobilkonzern zu Recht als größter Selbstbedienungsladen in Verruf geraten ist, sieht sich getäuscht. Auf zehn Millionen Euro sollen die Bezüge des Vorstandschefs gedeckelt werden. Wo ist da, bitte schön, der Deckel? Nur wer seinen Blick auf das maßlose Rekordgehalt von 17,5 Millionen Euro fixiert, das einst Martin Winterkorn bezogen hat, kann da von einem Verzicht sprechen. Aber zehn Millionen Euro sind weit mehr, als Vorstandschef Matthias Müller bislang erhalten hat. Und auch die übrigen Vorstände werden bei der nun für sie angesetzten Obergrenze von 5,5 Milliarden Euro weiterhin so viel verdienen wie bisher. Für eine Führungsriege, die eine Abgaskrise zu verantworten hat, welche die Streichung von 30 000 Arbeitsplätzen notwendig macht, und die zudem auch noch ihren europäischen Kunden Entschädigungen verweigert, sind das immer noch extrem hohe Summen. Schon der teilweise Verzicht auf die eigenen Boni ist dem VW-Vorstand im vergangenen Jahr trotz Rekordverlust sehr schwer gefallen: Sie stimmten lediglich zu, dass ein Teil der variablen Vergütung später ausgezahlt wird: wenn der Aktienkurs ein – wenig anspruchsvolles – Niveau erreicht. Ein Scheinverzicht also.

Und so verhält es sich nun auch mit dem gestern präsentierten Deckel. Es zeigt sich, dass Appelle zum Maßhalten bei Vorständen und Aufsichtsräten zumeist nicht funktionieren, sich diese lieber als Opfer des Neids aller Durchschnittsverdiener betrachten. Die Wirtschaft scheint in vielen für die Gesellschaft wichtigen Fragen nicht in der Lage zu sein, sich selbst zu disziplinieren. Dann darf sie sich aber auch nicht beklagen, wenn die Politiker fast aller Parteien – zumal in einem Bundestagswahlkampf – die öffentliche Debatte nutzen, um sich des virulenten Reizthemas anzunehmen und der Selbstbedienung an der Spitze einen Riegel vorzuschieben. Wenn sich das Bewusstsein der Manager nicht ändert, werden dann eben die Gesetze geändert.