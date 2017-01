Nebenwerte-Index MDax im Höhenflug: Kommentar: Versteckte Champions

Erstmals in seiner Geschichte hat der Dow Jones-Index die 20 000-Punkte-Marke geknackt. Der Dax steht auf dem höchsten Stand des Jahres. Und im allgemeinen Jubel über die Rally geht unter, dass der Nebenwerte-Index MDax schon seit Wochen von einem Rekordhoch zum nächsten springt.

Der MDax beinhaltet die 50 größten Aktienunternehmen nach den 30 Dax-Werten und wird gern als „Mittelstandsindex“ bezeichnet. Das mag angesichts solcher Unternehmen wie Airbus oder Salzgitter eine starke Verniedlichung sein, doch in den hinteren Stuhlreihen stimmt die Bezeichnung schon. Es tummeln sich viele hochspezialisierte Firmen darunter, versteckte Champions, die zum Teil als Weltmarktführer kleine Nischen besetzen. Das sorgt für kontinuierlich sprudelnde Gewinne und macht die Unternehmen und damit den gesamten Index ziemlich krisenresistent.

Fast immer konnten die Nebenwerte in den vergangenen Jahren die 30 Top-Aktien schlagen, was allerdings auch an Sondereffekten liegt. So hingen der Atomausstieg und die holperig vollzogene Energiewende (verbunden mit heftigen Verlusten für RWE und Eon) wie ein Mühlstein am Dax. Auch die Finanzkrise hinterließ naturgemäß (Deutsche Commerzbank!) sehr viel tiefere Wunden.

Im MDax haben sich solche Ereignisse kaum niedergeschlagen. Allerdings sind auch die Unternehmen dort stark von der Lage der Weltkonjunktur abhängig. Sie beliefern mit ihren Produkten meist die ganze Welt. Der Brexit und der Hang zur wirtschaftlichen Abschottung gehen also nicht spurlos an ihnen vorbei.