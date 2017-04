Kommentar: Viel Arbeit an der Isar

Bastian Schweinsteiger war das blutverschmierte Gesicht des deutschen Triumphs bei der Fußball-WM 2014 in Brasilien. Der durchnässte, niedergeschlagene Philipp Lahm dürfte das Gesicht der verkorksten Saison des FC Bayern München werden. Das Pokalfinale, der Gewinn des Potts, sollte der krönende Abschied für den scheidenden Kapitän sein. Daraus ist nun nichts geworden – auch wegen Lahms fehlerhaftem Umgang mit dem Ball, der letztlich den Weg zum Dortmunder Siegtreffer ebnete.

Es ist eine der vielen dramatischen Geschichten, die der Fußball zu schreiben in der Lage ist. So wie die des Frankfurters Marco Russ, der mit seinem verwandelten Strafstoß in Mönchengladbach mithalf, die Eintracht ins Finale zu bringen – noch kein Jahr, nachdem er aus heiterem Himmel eine Krebsdiagnose erhalten hatte.

Für die Bayern indes wäre der Pokal – neben der fast schon routinemäßigen Meisterschaft – nur ein Trostpreis gewesen. Die Champions League ist an der Isar das Maß aller Dinge. Nach dem Scheitern des Projekts Guardiola sollte das Projekt Ancelotti den Club zurück an die europäische Spitze bringen. Nun ist auch der Italiener an diesem Anspruch gescheitert. Er ist den Beweis schuldig geblieben, gerade in den großen Spielen im Frühjahr der richtige Mann am richtigen Ort zu sein, seine Aura hat Kratzer abbekommen.

Auf Ancelotti, aber auch auf Präsident Uli Hoeneß und auf Vorstandschef Rummenigge wartet in den kommenden Wochen viel Arbeit. Sie müssen sich als Krisenmanager bewähren und Weichen stellen. Die Bayern haben einen Umbruch zu meistern. Philipp Lahm und Xabi Alonso hören auf, Franck Ribéry und Arjen Robben werden ihnen zeitnah folgen. Ein tiefer Einschnitt steht bevor, die Lücken müssen geschlossen werden. Die feste Verpflichtung von Kingsley Coman kann da nur ein kleiner, bescheidener Anfang sein.