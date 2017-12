Der Durchbruch war bitter nötig. Doch was die nun erreichten Kompromisse taugen, muss sich erst noch zeigen. Denn während EU-Chefunterhändler Michel Barnier verkündete, dass Nordirland sein Handelsrecht „vollständig entsprechend der Regeln des Binnenmarkts und der Zollunion ausrichten“ werde, posaunte die nordirische DUP das Gegenteil hinaus: Nordirland werde ohne jeglichen Sonderstatus genauso wie der Rest des Vereinigten Königreichs aus der EU ausscheiden.

So groß die Erleichterung über die Einigung sein mag – die Details müssen erst noch ausgearbeitet werden. Der Kompromiss hätte zur Konsequenz, dass zwischen Nordirland und Großbritannien EU-Zollkontrollen eingeführt werden müssten: ein Prinzip, dem die DUP scharf widersprochen hatte. Fast scheint es, als hätte May am Ende das Schicksal Großbritanniens selbst in die Hand genommen – ohne Rücksicht auf Verluste. Oder aber die DUP fährt ein gefährliches Manöver und verkauft die Einigung den eigenen Wählern so, dass sie verkraftbar ist.

Beides wäre für den weiteren Verhandlungsverlauf fatal. Großbritannien braucht eine handlungsfähige Premierministerin ebenso wie die EU. Niemand hat ein Interesse daran, durch Neuwahlen den ohnehin schon knappen Zeitplan noch weiter zu verkürzen. Auch wenn es in Brüssel inzwischen Stimmen gibt, denen insgeheim Außenminister Boris Johnson als Regierungschef lieber wäre – weil man dann wenigstens wisse, woran man ist. Mays Zerrissenheit rührt von ihrem wackligen Stand in London, den sie ohne Not durch die angesetzten Wahlen provoziert hat. Wie gefährlich die Allianz mit der DUP ist, hat sich schon früh angedeutet.

Dass auf beiden Seiten des Kanals so unterschiedliche Versionen der Übereinkunft vermittelt werden, dürfte für die weiteren Verhandlungen kaum ein gutes Vorzeichen sein. Dabei kommen die größten Hürden erst noch. Denn zu den Lösungen auf dem Papier müssen noch Konzepte folgen, wie sie tatsächlich umsetzbar werden. Das gilt nicht nur für die Zollkontrollen, sondern für all die anderen Fragen zu Waren- und Reiseverkehr.