Kommentar: Von wegen rechte Gefahr

Die hohe Wahlbeteiligung ist ein ziemlich guter Indikator dafür, wie groß das Bewusstsein in den Niederlanden für das war, was auf dem Spiel stand. Die Parteienlandschaft in dem Königreich ist traditionell groß – doch selten zuvor haben sich die Gewichte zwischen zwei Wahlen so verschoben. Grün-Links dürfte zu einer ernstzunehmenden Kraft in der Opposition werden.

Die Partei der Arbeit gilt als großer Verlierer des Abends. Ihr blasses Wahlprogramm ging unter, eine echte Botschaft hatten die Sozialdemokraten nicht. Dabei lässt sich die Arbeit des bisherigen Finanzministers Jeroen Dijsselbloem sehen – der Haushalt ist saniert, die Staatsschulden sind gesunken und das Land ist auf Kurs gebracht.

Doch die Partei hat mit dem Verlust von Frans Timmermans, dem einstigen Außenminister, der nun als rechte Hand von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker agiert, eine schillernde Figur verloren. Der unaufgeräumte Parteivorsitzende Hans Spekman tat sein Übriges, um die Sozialdemokraten ins politische Abseits zu manövrieren.

Zu den Erkenntnissen des Abends gehört aber auch, dass der Rechtspopulist Geert Wilders nicht den erwarteten Erdrutschsieg einfahren konnte. Im Gegenteil. Seine Zugewinne sind überschaubar – der Rechtsruck blieb aus. Das ist nicht zuletzt Premierminister Mark Ruttes wohl umstrittenen, aber klug kalkulierten Vorgehen in der diplomatischen Krise mit der Türkei zu verdanken. Seinem Kontrahenten hat der Rechtsliberale bei diesem Thema keinen Raum gelassen, die verbalen Entgleisungen aus Ankara für seine Zwecke zu missbrauchen. Stattdessen wies Rutte den unerwünschten Gästen selbst den Weg aus den Niederlanden.

Die diplomatischen Konsequenzen wird er noch ausbaden müssen – sein erstes wichtiges Ziel dieser Wahlen aber hat Rutte erreicht: Er kann die Niederlande weiter regieren. Nun muss er jedoch liefern. Das bedeutet konkret, das Gesundheitssystem zu erneuern, den Sanierungskurs des Haushalts fortzusetzen, vor allem aber, alle Bürger am Wohlstand, den er nach der Wirtschaftskrise ins Land zurückgeholt hat, teilhaben zu lassen. Etwa 1,3 Millionen Menschen in den Niederlanden leben in Armut. Das muss Rutte nun angehen.

