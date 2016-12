Kommentar: Vorfreude

So richtig überraschend war es nicht mehr, als Eintracht Frankfurt am Donnerstag die Vertragsverlängerung mit Niko Kovac verkündete. Trotzdem war die Freude rund um den Verein riesig darüber, dass der Chefcoach voraussichtlich bis mindestens Juni 2019 an Bord bleiben wird.

Was der Kroate seit seinem Amtsantritt Anfang März geschaffen hat, das verdient höchsten Respekt. Zuerst die Rettung vor dem Abstieg, dann das Formen einer Mannschaft, die derzeit auf Platz fünf der Bundesliga-Tabelle steht. Sehr weit vor der Zone, in der man sich Sorgen machen muss.

Kovac und sein Trainerteam haben in rund neun Monaten eine Mannschaft entwickelt, die längst großes Ansehen bei der Konkurrenz genießt. Die nicht nur guten Fußball spielt, sondern auch topfit ist und als geschlossene Einheit auftritt.

Das ist viel mehr als man im März erwarten konnte. Klar, niemand kann derzeit sagen, ob der Weg der Eintracht weiter nach oben führt oder ob es doch wieder etwas nach unten geht. Aber niemand glaubt an einen erneuten totalen Absturz. Dafür arbeitet Kovac viel zu akribisch und professionell, dafür lebt er zu sehr vor, was er von seinen Profis erwartet. Kovac und die Eintracht, das passt derzeit hervorragend zusammen. Die Vorfreude auf die kommenden zweieinhalb Jahre ist groß. Aber bitte nicht zu groß!