Kommentar: Wachgerüttelt

Es hat lange gedauert, bis man sich beim abstiegsbedrohten Fußballbundesligisten SV Darmstadt 98 zu einer klaren Positionierung und damit verbundenen Konsequenzen im Fall Änis Ben-Hatira entschlossen hat. Zu lange.

Dass Vereinspräsident Rüdiger Fritsch laut einer Pressemitteilung der Lilien erkennen muss, dass „einzelne Personen“ sich nach der gestern vollzogenen Vertragsauflösung als Sieger fühlen, daran ist der Jurist auch selbst schuld. Denn nachdem das umstrittene Engagement des Spielers für eine mit der deutschen Salafistenszene verwobene Organisation vor knapp zwei Monaten bekannt geworden war, war vonseiten der Südhessen erst mal zu wenig passiert.

Klar, angesichts der sportlichen Misere des Tabellenletzten waren weitere Negativschlagzeilen alles andere als willkommen. Doch das Thema einfach aussitzen zu wollen, war angesichts der Ernsthaftigkeit des Problems der falsche Weg. Das haben auch die Fans so gesehen, die mit ihrer Flugblatt-Initiative beim ersten Heimspiel des Jahres am vergangenen Wochenende gegen Mönchengladbach das Thema erneut hochkochen ließen und mit dazu beitrugen, dass die Verantwortlichen wachgerüttelt wurden.

Die Entscheidung, die sie nun getroffen haben, tut den Lilien in mehrfacher Hinsicht gut. Einerseits haben sie sich auf die eigenen Werte besonnen und dem Extremismus die Rote Karte gezeigt. Darüber hinaus haben sie das erreicht, was von Anfang an in ihrem Sinne war: Dass ein bisschen mehr Ruhe einkehrt im Verein und man sich demnächst wieder auf das Problem fokussieren kann, das sie auch medial im Zentrum sehen wollen. Und das ist der sportliche Kampf um den Klassenerhalt.