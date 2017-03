Kommentar: Wahlkampf

Rein sportlich hat Darmstadt 98 ziemliche Planungssicherheit. Der Abstieg aus der Ersten Bundesliga ist kaum noch zu vermeiden. Doch wo in mittlerer oder doch ferner Zukunft der Ball rollen wird, das ist ungewisser denn je. Denn Oberbürgermeister Jochen Partsch hat nun überraschend wieder eine Modernisierung des Böllenfalltors ins Spiel gebracht. Die vier möglichen Standorte für eine neue Arena seien zu problematisch.

Lilien-Präsident Rüdiger Fritsch muss bei dieser Aussage fast der Schlag getroffen haben. Schließlich ist bekannt, dass am „Bölle“ nicht alle Auflagen des DFB für Spielstätten der Ersten oder Zweiten Liga erfüllt werden können. Der Raum reicht einfach nicht aus.

Was steckt also hinter Partschs seltsamer 180-Grad-Wende? Der Wahltag! Am Sonntag will der OB wiedergewählt werden. Und da ist es für einen Grünen-Politiker besonders ärgerlich, wenn an zwei der vier möglichen Standorte jeweils mehrere Hektar Wald abgeholzt werden müssten, bevor die Bauarbeiten beginnen könnten.

Rüdiger Fritsch kennt diesen Zusammenhang natürlich auch und will erst mal den Wahlsonntag abwarten. Kehrtwendungen von Darmstädter Kommunalpolitikern ist man schließlich gewohnt. Denken wir nur an das Hessenderby Ende April 2016, an den Hickhack um das Innenstadtverbot für Eintracht-Fans. Dafür war übrigens Bürgermeister Rafael Reißer zuständig. So gesehen: Partsch und Reißer passen gut zusammen.