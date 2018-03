Kommentar: Wahlkreisreform - Notbremse für die Demokratie

Es sind derzeit wahrlich keine leichten Zeiten für die Demokratie westlicher Prägung. Und das nicht nur wegen der Gefahren von außen durch Autokraten und illiberale Regime. Auch im Innern zeugen sinkende Wahlbeteiligungen, und zurückgehende Zustimmung für die Volksparteien von einem grassierenden Vertrauensverlust bei den Bürgern in die Akteure und die demokratischen Institutionen.

Umso sträflicher ist es, dass die schwarzgrüne Koalition in Hessen in einer solchen Situation versucht hat, eine Wahlkreisreform im Hauruckverfahren durchzuboxen – gegen alle Bedenken von Opposition, von Sachverständigen und auch von Bürgermeistern, die vergeblich vor einer Verfassungswidrigkeit des Landtagswahlgesetzes gewarnt hatten. Genutzt hat alles nichts, die Politiker der Regierungsfraktionen haben sich monatelang nach dem Motto „Augen zu und durch“ völlig beratungsresistent gezeigt. Dass sich die SPD-Landtagsfraktion nun in dieser Situation entschieden hat, vor dem Staatsgerichtshof zu klagen, ist daher als Ziehen der Notbremse zu sehen. Und das war auch überfällig, geradezu bitter nötig.

Zu auffällig waren die Defizite in dem Entwurf, den CDU und Grüne im Dezember vorigen Jahres verabschiedet hatten. Grund für die Reform war ja, dass man die Grenzen von 16 der 55 hessischen Wahlkreise verschieben musste, weil einige deutlich mehr Einwohner hatten als andere. Ziel der Reform war daher, dass die Zahl der Wahlberechtigten in keinem Wahlkreis um mehr als 25 Prozent vom Durchschnitt abweicht. Genau diese Latte aber reißt der schwarzgrüne Entwurf in mindestens drei Wahlkreisen deutlich, darunter auch in Frankfurt. Von gleichen Wahlbedingungen kann somit keine Rede mehr sein.

Der zweite Schwachpunkt der Novelle betrifft das Zahlenmaterial, das man dem neuen Zuschnitt der Wahlgebiete zugrunde gelegt hat. Das nämlich stammte aus dem Jahr 2015. Nicht zu Unrecht monierte die Opposition wiederholt, dass es ohne Weiteres möglich gewesen wäre, neuere und damit belastbarere Daten zu eruieren.

„Wir werden nicht den Schönheitspreis mit diesem Gesetz gewinnen“, hatte der Parlamentarische Geschäftsführer der Grünen, Jürgen Frömmrich, noch am Donnerstag in der aktuellen Stunde im Landtag gesagt. Das war irgendwie auch ein Eingeständnis, dass man selbst nicht so recht an die Mär von der „rechtssicheren“ Wahl glaubte, wie der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU, Holger Bellino, fast gebetsmühlenhaft versicherte.

Nein, dieser Urnengang stünde in der jetzigen Form unter keinem guten Stern. Nicht nur würde das Damoklesschwert der Verfassungswidrigkeit darüber schweben. Was noch gravierender ist: Das eh schon gesunkene Vertrauen der Wähler in den Wert von Wahlen würde zusätzlich auf die Probe gestellt. „Wahlen sind der seidene Faden, an dem unsere Demokratie hängt“, sagte Juraprofessor Martin Will, der nun für die SPD die Klage einreichen wird. Will sagte auch: „Wenn sehenden Auges Wahlen verfassungswidrig stattfinden, ist das eine Steilvorlage für alle Populisten.“ Dem ist nichts hinzufügen.

