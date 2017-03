Podolksi geht nach Japan: Kommentar: Wandervogel

Lukas Podolski wird in diesem Jahr 32. Viel Zeit, als Fußball-Profi Geld zu verdienen, bleibt ihm nicht mehr. Dass er seine Zelte in Istanbul abbricht und nach Japan geht, ist angesichts eines kolportierten Verdienstes von 20 Millionen Euro netto für zweieinhalb Jahre sehr nachvollziehbar. Außerdem ist das Leben in der Türkei zuletzt nicht schöner, sondern nur gefährlicher geworden.

Bild-Zoom Christian Heimrich

Er hat es vielleicht nicht gewollt, und eigentlich passt es auch gar nicht zu ihm: Aber Lukas Podolski ist ein Wandervogel geworden. Sein großes sportliches Glück wiederum hat er außerhalb von Köln nie gemacht. Schon den Wechsel nach München hätte sich der „Prinz“ damals besser verkniffen. Die Marke Podolski hat – wenn er ehrlich zu sich selbst ist – eigentlich nur in der Nationalmannschaft und bei „seinem“ FC richtig funktioniert. Dort ist und bleibt er Kult. Daran konnten auch drei Abstiege nichts ändern.

Und jetzt Japan. Lukas Podolski wird es auch dort schaffen, noch einmal Publikumsliebling zu werden und ein paar Tore schießen. Seine Karriere ist bald zu Ende. Spätestens bei seinem Abschiedsspiel mit den alten DFB-Kameraden am 22. März gegen England dürfte ihm das klar werden.