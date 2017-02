Kommentar: Warmlaufen für die Autokraten

Warum, so fragen sich viele nicht nur hierzulande, musste Angela Merkel ausgerechnet jetzt in die Türkei reisen? In einer Zeit, in der führende Politiker der kurdischen Opposition ebenso im Gefängnis sitzen wie mehr als 160 regierungskritische Journalisten. In der reihenweise türkische Soldaten in Westeuropa Asyl beantragen. Vor allem aber in einer Zeit, in der sich das Land am Scheideweg befindet und die Bevölkerung demnächst per Referendum darüber abstimmt, ob die parlamentarische Demokratie durch ein Präsidialsystem ersetzt werden soll. Ein System, das Machthaber Erdogan, der jetzt schon nach Belieben schalten und walten kann, auch offiziell mit Allmacht ausstatten würde, und mit dem faktisch die Gewaltenteilung abgeschafft wäre.

Bei dieser Ausgangsposition ist auf jeden Fall schwer vorstellbar, dass der Möchtegern-Sultan den Besuch der Kanzlerin nicht als Rückendeckung für seine Politik sieht und verkauft. Wie bereits im Oktober 2015 kurz vor den Parlamentswahlen, in denen Erdogans AKP dann die absolute Mehrheit holte. Kein Wunder, dass die türkische Opposition – ja, die gibt es tatsächlich noch – das Timing des Besuchs aus Deutschland kritisiert. Und das völlig zu Recht. Wie generell die Türkei-Politik alles andere als ein Glanzpunkt in der langen Karriere der Kanzlerin ist.

Bild-Zoom Klaus Späne

Das fing damit an, dass Merkel seinerzeit, als sich die Türkei noch auf Reformkurs und Richtung Europa befand, diese mit dem Konzept der „privilegierten Partnerschaft“ auf Distanz hielt. Umso willfähriger, ja geradezu devot, verhielt sie sich dann gegenüber dem zunehmend autoritär regierenden Erdogan, als es darum ging, den bis heute umstrittenen Flüchtlingspakt zwischen der EU und der Türkei festzuzurren.

Das stets wacklige Abkommen zu stabilisieren, dürfte denn auch der Hauptgrund für die aktuelle Visite sein angesichts der jüngsten Drohungen Erdogans, die Grenzen wieder für Flüchtlinge zu öffnen. Für Angela Merkel wäre dies im Wahljahr 2017 ein Worst-Case-Szenario, hat sie es doch dem drastischen Rückgang der Flüchtlingszahlen zu verdanken, dass sie aus ihrem zwischenzeitlichen größten Umfragetief klettern konnte. Dennoch muss zu ihrer Ehrenrettung festgehalten werden: Die Kanzlerin findet dieses Mal für ihre Verhältnisse klare Worte, mahnt die Einhaltung von Meinungsfreiheit und Gewaltenteilung an, trifft sich sogar mit Politikern der größten Oppositionspartei CHP. Auch das ein Zeichen, das man so von Merkel nicht kennt. Wie übrigens auch das Gespräch mit dem im deutschen Asyl lebenden türkischen Journalisten Can Dündar kürzlich auf einer Veranstaltung des Nachrichtenmagazins „Spiegel“.

Dass sich Erdogan von all dem in irgendeiner Weise beeindrucken lässt, ist unwahrscheinlich. Bestenfalls dürfte das beherzte Auftreten der Kanzlerin also ein Warmlaufen für ähnliche Herausforderungen mit populistischen, autokratischen Machtmenschen gewesen sein, die in diesen Zeiten offenbar immer häufiger anzutreffen sind. Demnächst steht schließlich ein ähnlich schwieriger Staatsbesuch an – Ziel ist dann Washington.

klaus.spaene@fnp.de