Weirich am Montag: Kommentar: Warum der rot-rot-grüne Berliner Senat eine Lachnummer ist

Gemeinhin wird einer neuen Regierung eine Einarbeitungszeit von drei Monaten eingeräumt. Der neue rot-rot-grüne Senat in der Hauptstadt Berlin hat sich die „100 Tage-Bewährungsfrist“ durch Chaos am Fließband selbst bereits um etwa die Hälfte gekürzt. Das bombastisch angekündigte Reformexperiment mit dem Kürzel R2G (zweimal rot, einmal grün)gilt wechselweise als „Lach- oder auch Luftnummer“. Auguren glauben nicht an die Haltbarkeit dieser Allianz für eine ganze Legislaturperiode. Statt Eingewöhnung ist eher Abgewöhnung angesagt.

Dabei wurde der „Dreier“ zum Modell für eine mögliche Machtübernahme nach der Bundestagswahl im September 2017 gepriesen. Diesen Hinweis vernimmt man zwar kaum noch, doch treffen sich Bundestagsabgeordnete unverdrossen zum „Trialog“ mit Spitzen ihrer Parteien, um eine mögliche Zusammenarbeit auszuloten.

Der gebrauchslyrisch verbrämte, 252 Seiten umfassende Koalitionsvertrag ist ein schlichtes Verbrechen an der deutschen Sprache. Die Forderungen reichen von einer Kastrationspflicht für die sich vermehrenden Katzen bis zum Verbot von Nackten und Schönen, auch auf privaten Werbeflächen.

Geschmückt mit den unvermeidlichen Gendersternchen widmet man sich vor allem den Minderheiten, der „LGBT“, also den Lesben, Homosexuellen, Bisexuellen und Transgendern. Hurtig hat der Justizminister mit der Einrichtung von Unisex-Toiletten begonnen, um auch trans-und intergeschlechtlichen Menschen den Gang aufs „stille Örtchen“ zu erleichtern.

Dafür wird trotz des Terroranschlags vor Weihnachten in Berlin das wachsende Sicherheitsbedürfnis der Menschen nicht bedient. So konnte sich die Koalition nicht zur permanenten Video-Üb

erwachung an kriminalitätsbelasteten Orten durchringen, obwohl kurz zuvor zwei Straftäter durch solche, an U-Bahnen festgehaltenen Bilder gefasst wurden. Auch blockiert Berlin im Bundesrat alle neuen Sicherheitsgesetze, die CDU/CSU spricht von einem „Sabotageakt“

Fast wäre das Bündnis nach der vom Regierenden Bürgermeister Michael Müller erzwungenen Demission des parteilosen, aber von der Linken vorgeschlagenen Staatssekretärs Andrej Holm frühzeitig geplatzt. Der ehemalige Stasi-Mann hatte bei seiner Einstellung an der Berliner Humboldt-Universität falsche Angaben zu seiner Vergangenheit gemacht. Für eine Koalitionskrise sorgte auch SPD-Fraktionschef Raed Saleh, der auch seine eigenen Genossen mit dem Wunsch nach verstärkter Terrorabwehr gegen sich aufbrachte.

Zu allem Überfluss machte jetzt noch der „Fluchhafen BER“ mit der mittlerweile fünften Absage eines Eröffnungstermins wieder Negativ-Schlagzeilen. Jetzt soll der Airport, der bisher sechseinhalb Milliarden Euro gekostet hat und ursprünglich 2012 eingeweiht werden sollte, erst 2018 in Betrieb gehen.

