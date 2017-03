Kein türkischer Wahlkampf in Deutschland mehr: Kommentar: Was Erdogan bezweckt

Die türkische Regierungspartei AKP hat beschlossen, bis zum Referendum keine Minister und Abgeordneten mehr nach Deutschland zu schicken, um hier Wahlkampf zu machen. Liegt das daran, dass die Regierung in Ankara davor zurückscheut, den Konflikt mit der Bundesregierung weiter anzuheizen? Oder ist es für sie schlicht unmöglich geworden, geeignete Hallen für ihre Propaganda zu finden? Schließlich hatte es zuletzt viele Absagen gegeben, auch weil Vermieter ihre Zusagen zurückzogen.

Auf jeden Fall ist die gestern verkündete Entscheidung eine gute Nachricht. Die Nazi-Bezichtigungen des türkischen Präsidenten Erdogan sind eine Unverschämtheit. Viele Bürger hätten sich gewünscht, dass Kanzlerin Merkel es dem Herrscher vom Bosporus mit gleicher Schärfe heimzahlt und Auftritte türkischer Minister verbietet. Aber es ist klug, dies nicht zu tun. Denn Erdogans verbale Entgleisungen sind innenpolitisch motiviert. Er profitierte davon, würden die deutsch-türkischen Beziehungen vollends ruiniert.

Sven Weidlich

Es ist offen, ob die Türken der Verfassungsänderung bei dem Referendum am 16. April zustimmen werden. Umfragen lassen auf eine knappe Entscheidung schließen. Erdogan ist sich bewusst, dass sein Projekt scheitern könnte, die Türkei endgültig in einen autoritären Staat umzuwandeln. Deshalb nutzt er jedes Mittel, um an sein Ziel zu gelangen, und eines davon ist, das Ausland gegen sich aufzubringen. Auf diese Weise hofft er, Sympathien von Wählern zu bekommen, die sich nicht von Politikern anderer Staaten vorschreiben lassen wollen, was sie tun oder lassen sollen.

Es ist eine perfide Taktik Erdogans, und sie lässt Kanzlerin Merkel schwach aussehen. Wohl deshalb hat sich gestern der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier zu Wort gemeldet und betont, Erdogan sei in Deutschland nicht willkommen. Damit hat er natürlich Recht. Es wäre absurd, Polizisten für Erdogans Schutz einzusetzen, damit dieser hier bei uns für seine Diktatur werben kann. Wer aber wie Merkel oder Außenminister Gabriel außenpolitisch Verantwortung trägt, muss eben genauer abwägen, was sie oder er offiziell sagt. Jedes scharfe Wort wäre Wasser auf Erdogans Eskalations-Mühle.

Nach dem Referendum allerdings sollten die Bundesregierung und die Europäische Union ihr Verhältnis zur Türkei neu ordnen. Die EU-Beitrittsverhandlungen müssen endlich offiziell beendet werden. Sie machen keinen Sinn, solange Erdogan in Ankara herrscht. Außerdem muss es Klarheit über das Flüchtlingsabkommen geben. Erdogan droht immer wieder damit, es zu brechen und Tausende Flüchtlinge nach Griechenland übersetzen zu lassen. Das Abkommen ist wichtig, weil es das Schlepperunwesen in der Ägäis zurückgedrängt hat. Aber die EU muss dem Eindruck entgegentreten, sie sei erpressbar. Auch der türkische Staat profitiert von dem Abkommen und erhält von der EU viele Milliarden Euro. Es ist fraglich, ob Erdogan das aufs Spiel setzen will.

