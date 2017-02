Kommentar: Was die EU jetzt braucht

Die EU muss in ihre neue Rolle finden. Denn sie wird ihr regelrecht aufgezwungen. Mit dem Beginn der neuen US-Administration haben sich viele Befürchtungen bestätigt, die im Wahlkampf von Donald Trump entstanden sind. Die Vereinigten Staaten setzen auf Abschottung – ob bei der Einwanderungs-, Flüchtlings- oder Handelspolitik. Die übrige Welt schaut auf Europa. Beim informellen Gipfeltreffen in Malta am gestrigen Freitag waren die Staats- und Regierungschefs geradezu genötigt, ein möglichst kohärentes Bild der Einheit abzugeben. Eines Europas, das zusammensteht und seine Werte nicht verrät.

Dabei knirscht es im Getriebe der Gemeinschaft, und zwar schon seit längerem. Ein halbes Jahr nach dem Referendum in Großbritannien hat die EU noch keinen Plan, wie ihre neue Identität aussehen soll. Diese braucht die Europäische Union, will sie ihre Zukunft sichern.

Europa muss aber auch Einigkeit in der Flüchtlingskrise erreichen. Denn auf eine tragende Rolle der Vereinigten Staaten kann und darf die EU nicht mehr hoffen. Die fragile Einheitsregierung in Libyen zu unterstützen, liegt nahe, kommt doch ein Großteil der Migranten inzwischen über den Mittelmeer-Anrainer nach Europa. Das alleine reicht aber nicht aus. Solange die Ursache der Flucht in Afrika nicht ausgeräumt wird, kommen weiter Menschen nach Europa. Bericht Seite 2

