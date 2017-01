Kommentar: Weiter mit Schwung

Die mitteleuropäische Normalität hat die Profis der Frankfurter Eintracht wieder. Nach einem Erholungstag wird Trainer Niko Kovac seine Jungs von Dienstag an bei eisigen Temperaturen den letzten Schliff geben für den Rest der Saison. 18 Spiele, in denen vieles möglich erscheint.

Die Ausgangslage ist bekannt: Rang vier mit 29 Punkten. Erwarten sollte niemand, dass am Saisonende noch immer dieser Platz belegt wird. Realistisch betrachtet wird es abwärts gehen mit der Eintracht. Die Frage ist nur: Wie steil?

Und da ist durchaus Optimismus angesagt. Natürlich wird kein Bundesligist sagen, er hätte eine schlechte Vorbereitung gehabt. Egal, ob im Süden Europas oder im mondänen Emirates Palace von Abu Dhabi. Da war’s schon gut.

Kovac und sein Trainerteam dürften bei den internen Ansprachen auch die richtigen Worte gefunden haben, dürften ihren Spielern den Unterschied zwischen den Annehmlichkeiten von 1001 Nacht und dem rauen Bundesliga-Alltag verdeutlicht haben. Wie seit zehn Monaten gewohnt wurde auch am Golf sachlich-wissenschaftlich gearbeitet, wurde penibel auf Fehler hingewiesen, wurde an verschiedenen Spielsituationen konzentriert gefeilt.

Jetzt noch ein paar Tage der Vorbereitung, an denen es gilt, die körperliche und geistige Frische zu fördern, dann kann es losgehen. Der Start hat es in sich. In Leipzig, in Gelsenkirchen, Derby gegen Darmstadt, in Leverkusen: Das hätte man früher als ziemlichen Horrorauftakt bezeichnet. Doch der Fast-Absteiger 2016 ist psychisch inzwischen so gefestigt, dass er notfalls auch ein paar Rückschläge wegstecken kann.

Offiziell sollen 40 Punkte her. Doch längst träumen alle von mehr. Möglichst von deutlich mehr.