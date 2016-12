Kommentar: Weiter so geht nicht mehr

„Das wird man doch wohl noch sagen dürfen . . .“ So fingen sie an oder so endeten sie, die vermeintlich oder wirklich vergifteten Sätze. Vor vielen Jahren schon. Sätze, die sich nicht gehörten, die aber im einen Milieu Gemeingut waren und im andern des Teufels. Sie drückten Unbehagen aus, einen Zorn, eine Wut. Doch weil sie nicht gehört werden wollten, jedenfalls von den dominanten Milieus nicht, wurden sie lauter, ungehöriger, wütender und brutaler. Inzwischen fallen Sätze, die so wahnhaft und irrational, so gewaltsam und barbarisch klingen, dass sie nicht mehr Teil eines vernünftigen Gesprächs sind. Die Art, wie dieses Land um Selbstverständigung ringt, ist so aus der Fassung geraten wie die Gefühlslagen und Zustände, um die es geht. Warum?

Es kam dazu durch Blindheit und Taubheit, durch Verdrängung und Vermeidung. Es kam dazu durch eine Haltung des Immer-weiter-so. Diese Haltung war geprägt durch die Erfahrung des bundesrepublikanischen Erfolgsmodells. Es brachte Wohlstand für die meisten, Frieden für alle. Nicht Preußen, wie Hegel einst glaubte, sondern die Berliner Republik markierte jetzt die Erlösung des Weltgeists in der Geschichte – und zugleich ihr Ende.

Denn was könnte es noch Schöneres geben als diesen stillen, beschaulichen, fürsorglichen und vorbildlichen demokratischen Rechtsstaat im Herzen Europas? Eine Insel der Seligkeit, behaglich und gemütlich. Ein paar pragmatische Korrekturen hier, ein paar kosmetische Aufhübschungen dort. Aber sonst: Keine Experimente! Bewahren! Ruhe! Keine schlafenden Hunde wecken: Denn über allem lag ja auch noch der Schatten einer dunklen Vergangenheit.

Deshalb galt: Weiter so! Politik wurde unpolitisch: Sie moderiert nur mehr und verwaltet die Bestände. Die politischen Tarifpartner der Firma Deutschland haben sich gleichsam auf auskömmlichen Konsens verständigt: keine Verteilungskämpfe, keine Neiddebatten. Am besten überhaupt keine Debatten, schon gar nicht über Zukunft, Richtung, Sinn und Zweck. Alle wollten in die kuschelige Mitte. Dorthin, wo es still ist wie im Auge des Orkans. Der aber tobte längst ringsum. Und er begann auch, an der idyllischen Insel zu zerren. Bis die Ufer brüchig wurden: „Das wird man doch wohl noch sagen dürfen . . .“

In langen Jahren und vielen Krisen hat sich Deutschland immer wieder beruhigen lassen, mit Formeln und Sprachregelungen, mit Geld und Rettungsschirmen. Ob enthemmter Kapitalismus, Finanzkrise, ob Globalisierung und Digitalisierung, Überalterung, Ungleichheit, ob Europa, Sicherheit oder Terror: Jede irritierende Frage wurde – hier wie dort – beantwortet mit der abgeschliffenen, lähmenden, leidenschaftslosen Sprache der Beschwichtigung, mit der ideenlosen Rhetorik alternativloser Sachzwänge und eines denkfaulen Pragmatismus, der es gut meint, ein reines Gewissen hat und beste erzieherische Absichten. Der aber oft blind ist für Realitäten und taub für Stimmungen.

An der Flüchtlingsfrage entluden sich schließlich, nicht selten aggressiv und abstoßend, Frust und Wut, Ohnmachts-, Abstiegs- und Entfremdungsgefühle. Aber auch trüber Größenwahn und haltlose Machtfantasie. Plötzlich wird – sogar in bürgerlichen Schichten – die „Systemfrage“ gestellt. Plötzlich erscheint die Berliner Republik nicht mehr als die beste aller Welten, sondern als eine entleerte, alt gewordene Demokratie. Plötzlich werden Nation und deutsche Kultur als Halt im Uferlosen beschworen, so als wäre es noch das 19. Jahrhundert und wir hätten einen Begriff davon, was das überhaupt sei. Was folgt daraus?

Weiter so geht nicht mehr. Sprache und Denken müssen Routinen überwinden und der Wirklichkeit wieder nah kommen: Zurück zu den Sachen! Erkenne die Lage! Dafür brauchen Sie paradoxerweise Fantasie und Einfühlungsvermögen. Sie müssen sich ebenso verabschieden von der blinzelnden Betulichkeit des Pfarrhauses, die sich die Welt zurechtpredigt, wie vom ideologischen Versandantiquariat, das nur noch Mängelexemplare unter die Leute bringt. Sprache und Denken brauchen Mut, Klarheit, womöglich eine bislang nicht gekannte Härte und Entschiedenheit des Verstands. Demokratie heißt nicht haltungsloser Opportunismus, sondern konstruktiver Streit um Standpunkte, Konflikt mit Blick auf die vernünftigste Lösung, auf die humanere Gesellschaft, ja, genau, die bessere Welt.

Weiter so geht nicht mehr. Das bedeutet auch, dass die Demokratie nicht matt und tatenlos ihrer Abschaffung zusieht, dass sie nicht in die Knie geht vor dumpfen Pöblern, vor Hysterikern und Verderbern, selbstgerechten Verhöhnern und Manipulierern, schamlosen Lügnern und intellektuellen Verächtern. Demokratie ist nicht Wahlkampf. Demokratie ist Kampf um die Wahrheit, um die Freiheit, um das Glück. Jeden Tag. Ja, es gibt eine „Pflicht zur Zuversicht“, wie es der Zukunftsforscher Matthias Horx in dieser Zeitung genannt hat. Aber es gibt auch eine Pflicht zur Selbstbehauptung. Also, tun Sie was in Frankfurt! In Wiesbaden! In Berlin! Tun wir alle was! 2017 ist die richtige Zeit dafür.

