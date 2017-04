Attentat auf BVB-Bus: Kommentar: Wenn Attentäter zocken

Als nach den Anschlägen vom 11. September ruchbar wurde, dass die Terroristen im Vorfeld auf fallende Kurse bei Airline-Aktien gesetzt hatten, war das Entsetzen groß. Die Attentäter und ihre Komplizen hatten aus ihrer furchtbaren Tat Kapital schlagen wollen. Im aktuellen Fall verhält es sich umgekehrt. Der Terror ist Mittel zum Zweck geworden.

Die perfide Rechnung des mutmaßlichen Täters soll so ausgesehen haben, dass er auf stark fallende Kurse bei der BVB-Aktie setzte. Die Rechnung wäre aber nicht aufgegangen. Nach dem Anschlag ist der BVB-Kurs nur leicht gesunken. Auch wenn die Kursrückgänge nach verlorenem Hin- und Rückspiel stärker ausgefallen sind, so summieren sie sich in der Spitze gerade mal auf fünf Prozent. Mit den Wetten soll auf weit stärkere Kurseinbrüche gesetzt worden sein.

Wetten auf fallende oder steigende Kurse sind nichts Außergewöhnliches. Anleger sichern sich damit Aktien zu einem jetzt festgelegten Preis zu einem späteren Zeitpunkt. Wenn also der Kurs stark fällt, können sie sich billig mit den Aktien eindecken und sie gleichzeitig teuer verkaufen. Sie verdienen also an der Kursdifferenz. Für viele Anleger dienen Optionen als Versicherung gegen zu starke Verluste. Darüber hinaus können mit diesen Geschäften Währungsschwankungen abgefedert werden. Lieferanten und Unternehmen schützen sich beispielsweise vor zu starkem Hin und Her bei Öl oder Kerosin.

Und natürlich gibt es Zocker, die mit diesen Papieren auf den schnellen Euro setzen. Doch soll man deshalb solche Geschäfte verbieten, wie nun vereinzelt gefordert wird? Wohl eher nicht. Immerhin haben die Sicherungssysteme gegriffen. Die Unregelmäßigkeiten bei dem Börsendeal sind aufgefallen und haben letztlich zum Fahndungserfolg beigetragen.