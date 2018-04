Europa: Kommentar: Wenn Bio draufsteht ...

Kurioserweise hat sich die Bio-Branche lange gegen das gewehrt, was nun kommen wird: ein drastisch verschärftes Bio-Label. Dabei ging es der EU-Kommission nicht nur um mehr Rechtssicherheit für die Erzeuger, sondern auch um das Vertrauen des Verbrauchers. Verschiedene Vorfälle, bei denen Rückstände von Pestiziden ausgerechnet in Bio-Produkten gefunden worden waren, sorgten für einen ramponierten Ruf. Dass die gestiegene Nachfrage von den Öko-Bauern in den 28 EU-Staaten nicht mehr befriedigt werden konnte und der Handel deshalb Produkte aus Nicht-EU-Ländern mit niedrigeren Standards zukaufte, tat noch ein Übriges.

Das Europäische Parlament hat am Donnerstag ein Regelwerk verabschiedet, das aus einem Dickicht an einzelnen Bestimmungen mit etlichen Ausnahmen ein kohärentes Gesetzeswerk macht. Ihm liegt vor allem ein Gedanke zugrunde: Nicht mehr nur die Bauern sind verantwortlich für die Bio-Ware, die schließlich im Verkaufsregal landet, sondern auch die weiterverarbeitenden Betriebe und der Handel selbst. Das war der richtige Schritt, um für Transparenz und Klarheit zu sorgen. Die Mitgliedstaaten müssen nun dafür sorgen, dass diese Kette auch systematisch kontrolliert und somit sichergestellt wird, dass Bio auch wirklich Bio ist.

Die neue Verordnung ist zugleich ein Signal, das weit über Europa hinausgeht. Schon seit einigen Monaten macht die Kommission als europäischer Gesetzgeber klar, dass man eine Agrarwende will: weg von Pestiziden in der Landwirtschaft. Dieses Ziel wird nun angegangen – und das nicht nur in den 28 Mitgliedstaaten, sondern auch in allen anderen Staaten, die den europäischen Verbraucher beliefern. Wer biologisch erzeugte Produkte für die hiesigen Regale anbieten will, muss die gleichen Kriterien einhalten wie die einheimischen Erzeuger. Das gilt für argentinisches Rindfleisch genauso wie für kalifornische Trauben oder tunesische Ananas. Und selbst die Züchter von Schweinefleisch in der Ukraine müssen sich umstellen, weil artgerechte Haltung Stroh für die Ställe vorschreibt. In dieser Konsequenz macht die EU gerade der Welt etwas vor, wenn es um die Qualität von Nahrungsmitteln aus ökologischer Landwirtschaft geht. Umso wichtiger erscheint es da, dass die Mitgliedstaaten das verordnete Kontrollnetz auch garantieren. Denn weitere Skandale um Bio-Produkte in Europa würden das Vertrauen der Verbraucher tief erschüttern.

