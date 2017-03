Andrea Petkovic: Kommentar: Wenn der Kopf blockiert

Tennis spielen kann sie eigentlich hervorragend. Doch wenn der Kopf in diesem mental so schwierigen Einzelsport nicht mitspielt, hilft das große Talent nicht viel.

Andrea Petkovic steht sich seit Jahren selbst im Weg. Immer wieder scheitert die ebenso intelligente wie extrovertierte Darmstädterin an ihren eigenen Nerven. An ihrer eigenen Erwartungshaltung. An ihren mitunter skurrilen Aussagen abseits des Platzes, mit denen sie öffentliche Diskussionen in Gang setzt, die sie vom Beruf ablenken.

Erst im Februar diesen Jahres hatte sie wieder emotional überreagiert, als vor dem Fed-Cup-Duell in den USA ein Solist die erste Strophe des Deutschlandliedes („Deutschland, Deutschland über alles“) sang. Ein schlimmer Fauxpas, keine Frage. Doch die 29-Jährige sprach nachher vom „schlimmsten Moment meines Lebens“. Das sagt eine Menge über ihre Psyche aus.

Andrea Petkovic blickt auf eine lange Profi-Karriere und große Erfolge wie den Einzug ins French-Open-Halbfinale 2014 zurück. Sie arbeitet seit Jahren mit Mentaltrainern zusammen. Sie meditiert täglich. Die ehemalige Weltranglisten-Neunte lässt also nichts unversucht, um ihre Kopfblockade zu lösen. Doch es will nicht gelingen. Nun droht ihr die Verbannung aus dem Fed-Cup-Kader für die Partie im April gegen die Ukraine. Das dürfte ihre Situation noch verschlimmern. Denn das Fed-Cup-Team war in den vergangenen Jahren ihr großer Halt.

Es wäre unseriös, Andrea Petkovic von der Ferne aus Ratschläge zu erteilen. So oder so kann sie schon jetzt auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken. Sie hat in elf Profi-Jahren mehr als sechs Millionen Dollar Preisgeld eingespielt und immerhin sechs WTA-Turniere gewonnen. Darauf kann sie mit Stolz zurückschauen. Egal, was noch kommen mag.