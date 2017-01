US-Präsident: Kommentar: Wer stoppt Donald Trump?

Wer dachte, dass von Donald Trumps großspurigen Parolen wenig übrig bleiben würden, sobald er das Amt des US-Präsidenten antritt, der wurde bereits in dessen erster Woche im Amt eines Besseren belehrt. Der für seine Impulsivität und Unberechenbarkeit berüchtigte Milliardär hat zwar schon so manche Nebelkerze gezündet und „alternative Fakten“ verbreitet. Doch bei der Umsetzung seiner zentralen Wahlkampfforderungen hält Trump Wort und drückt mächtig auf die Tube. Dank komfortabler Kongressmehrheit verfügt Trump – anders als sein Amtsvorgänger Barack Obama – zudem über die für seine Zwecke nötigen politischen Mehrheiten.

So beließ es der neue starke Mann im Weißen Haus nicht nur dabei, die Gardinen im Oval Office auszutauschen. Auch hat er im Eiltempo damit begonnen, die Gesundheitsreform „Obamacare“ zu untergraben, ohne jedoch eine tragfähige Alternative zu benennen. Ferner hat er per Dekret den Ausstieg der USA aus dem Transpazifischen Freihandelsabkommen TPP besiegelt. Ganz nebenbei hat Trump angeordnet, zwei strittige Pipeline-Projekte wiederzubeleben, die von seinem Amtsvorgänger auf Eis gelegt wurden.

Als vorläufiger „Höhepunkt“ Trumps erster Amtswoche darf die Ankündigung gewertet werden, so rasch wie möglich mit dem Bau der 3200 Kilometer langen Grenzmauer zu Mexiko zu beginnen. Die geschätzten Kosten von 8 bis 14 Milliarden Dollar sollen zwar aus der US-Staatskasse vorgeschossen werden. Doch Trump hat bereits in der ihm eigenen Diktion angekündigt, dass Mexiko letztlich für das Bollwerk der Abschottung zahlen werde – egal wie.

Bild-Zoom Foto: Salome Roessler

Dass Trump auch mit der Wiedereinführung der Foltermethode Waterboarding liebäugelt, ging angesichts der Vielzahl seiner täglichen Ankündigungen beinahe unter. „Amerika zuerst“ lautet das Motto, nach dem Trump handelt. Damit ist aber nicht die gesamte Gesellschaft gemeint, sondern lediglich die weiße Unter- und Mittelschicht, die sich von Barack Obamas „Yes-we-can“-Politik ihrer kulturelle Vorherrschaft beraubt sah.

Nun dreht Donald Trump in erstaunlicher Geschwindigkeit das Rad der Zeit zurück und betreibt beinharte Klientelpolitik. Welchen politischen Kurs er wirklich verfolgt, ist inzwischen unzweifelhaft erwiesen. Dennoch wagt man kaum zu mutmaßen, was Trump in den Sinn kommt, sobald er seine im Wahlkampf postulierte Agenda abgearbeitet hat. Denn dieses Gedankenspiel mündet in der Frage, wie weit Trump die USA in seiner Amtszeit an den Rand der Weltgemeinschaft zu steuern vermag, bevor das freieste Land der Welt zivilisatorischen Schiffbruch erleidet. Berichte Seiten 1, 3

