Schluss mit Politikerverdruss: Kommentar: Wieder Lust auf Politik

Wenige US-Amerikaner werden wissen, dass es das Saarland gibt und wo es liegt. Und doch besteht aktuell eine Verbindung zwischen den Vereinigten Staaten und dem kleinsten deutschen Bundesland. Hier stieg die Beteiligung bei der Landtagswahl auf fast 70 Prozent, nach 61,6 Prozent vor fünf Jahren. Auch in den Niederlanden konnte man es sehen: Es gehen wieder mehr Bürger wählen in der Gewissheit, dass sie andernfalls Populisten stärken.

Eine neue Lust an der politischen Debatte hat viele Menschen erfasst. Sie haben gemerkt: Auf ihre Stimme kommt es an.

Tausende Menschen strömen zum Beispiel Sonntag für Sonntag in Frankfurt bei den Kundgebungen von „Pulse of Europe“ zusammen. Sie machen deutlich, wie wertvoll die Europäische Union für uns alle ist. Die Bürgerbewegung hat in nur wenigen Wochen vom Main aus in ganz Europa Fuß gefasst.

Tausende sind in den vergangenen Monaten in Parteien eingetreten – und geben diesen neuen Schwung. Nicht nur Martin Schulz (SPD) elektrisiert viele Menschen, sondern auch erfolgreiche und beliebte Ministerpräsidentinnen wie Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) im Saarland. Dort half das, die rechtspopulistische AfD kleinzuhalten. Das ist eine gute Nachricht, solange die sogenannte Alternative für Deutschland ein Problem mit rechtsextremen Mitgliedern hat. Der AfD dürfte es bei den kommenden Landtagswahlen viel schwerer als bisher fallen, zweistellige Ergebnisse zu erzielen.

Dennoch sollte man sich davor hüten, das Unbehagen zu unterschätzen, welches die AfD groß machte. Viele Menschen waren und sind mit der Politik von Union und SPD unzufrieden. In der Flüchtlingsfrage zeigen die Umfragen, dass die große Mehrheit in Deutschland Frauen, Männern und Kindern helfen will, die vor Krieg und Zerstörung geflohen sind. Wenn Asylverfahren aber zu dem Ergebnis kommen, dass Menschen kein Bleiberecht bekommen können, müssen sie das Land verlassen. Das ist hart für Afghanen, hart auch für andere Nationalitäten, aber rechtsstaatlich notwendig.

Populismus wird häufig als Schimpfwort verwendet, aber es ist nicht verkehrt, dem Volk aufs Maul schauen. Populisten wie Trump, die Brexit-Befürworter und die Politiker der AfD können den anderen Parteien Hinweise geben, wo Menschen der Schuh drückt. Wenn es den Etablierten gelingt, diesen Menschen Lösungen anzubieten, steigt die Akzeptanz von Politik. Und dann bekommen wir vielleicht auch wieder eine Wahlbeteiligung von über 80 Prozent bei einer Bundestagswahl. Es ist fast 20 Jahre her, dass es dies zum letzten Mal gab.

