NS-Schergen: Kommentar: Willige Helfer

Den Anfang hatte der Frankfurter Generalstaatsanwalt Fritz Bauer gemacht. Er sorgte beim Auschwitz-Prozess in den 1960er Jahren dafür, dass nach den Nürnberger Prozessen gegen die erste Nazi-Reihe auch die Taten der KZ-Verantwortlichen bestraft wurden. Zwar fielen die Urteile recht milde aus, aber immerhin wurde der Gerechtigkeit zumindest ansatzweise Genüge getan.

In den vergangenen Jahren begann man, auch den kleineren Rädchen im Getriebe der NS-Todesfabriken den Prozess zu machen. Diese Männer sind, wie der jetzt aufgebrachte KZ-Wachmann aus Frankfurt, uralt. John Demjanjuk und Reinhold Hanning, die in den vergangenen Jahren ebenso wie der greise Oskar Gröning verurteilt worden waren, sind kurz nach der Verurteilung verstorben. Man kann daher darüber streiten, ob solche Prozesse sinnvoll sind. Sicher muss man mit diesen alten Männern, die sich vor über 70 Jahren schuldig machten, kein Mitleid haben. Den Menschen, die mit ihrer Hilfe ins Gas geschickt und ermordet wurden, war eine wesentlich kürzere Lebensspanne vergönnt. Und es dient der Aufklärung der Öffentlichkeit, noch mal zu erfahren, dass barbarische Systeme nur funktionieren können, wenn es genügend willige Helfer gibt und zu wenige, die sie sich dagegenstellen. Untersuchungen zeigen, dass es auch in der NS-Zeit durchaus möglich war, sich dem Mittun beim Massenmord zu verweigern, ohne dadurch selbst in Lebensgefahr zu geraten.

Ob aber die Greise, die jetzt auf der Anklagebank sitzen, noch viel mit den Tätern von damals zu tun haben,können wohl eher Mediziner und Psychologen sagen.

dieter.sattler@fnp.de