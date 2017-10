Pflege: Kommentar: Wohltat auf anderer Leute Kosten

Auf den ersten Blick mag man es für eine gute Sache halten: Die Zimmer für die Bewohner von Pflegeheimen sollen größer werden, jeder seine eigene Toilette haben. Mehr Individualität, mehr geschützte Intimität für alle. In Baden-Württemberg ist das bereits geschehen, Hessen will nachziehen. Eine soziale Gesellschaft wird immer daran gemessen, wie sie mit den Schwachen, Kranken und Alten umgeht. Ja, das Zimmer im Altersheim muss mehr sein als eine Todeszelle. In den meisten Einrichtungen in Hessen sind bereits jetzt die Bewohner gut und menschenwürdig untergebracht. Dafür sollten schon besorgte Angehörige sorgen.

Die auch für Hessen geplante Wohltat erscheint auf den ersten Blick sinnvoll, wird aber bei der Frage „Wer soll das bezahlen?“ zweifelhaft. Muss der Staat wirklich alles regeln und die Bürger aus ihrer Eigenverantwortung entlassen? Müssen ständig Mindeststandards erhöht werden, welche die Kosten nach oben treiben? Manchmal wird man das Gefühl nicht los, der Staat wünscht sich unmündige Bürger, die er bequem bevormunden kann. Schon jetzt kann der größte Teil der Heimbewohner seinen Platz nicht mit eigenen Mitteln bestreiten, selbst wenn sich die gesetzliche Pflegeversicherung an den Kosten beteiligt. Wenn die Unterbringung aufgrund neuer Standards noch teurer wird, wird der Kreis der Selbstzahler noch kleiner. Im Alter auf staatliche Unterstützung angewiesen zu sein, kann aber ebenfalls die Würde verletzen.

Wer im Pflegeheim ein größeres als das derzeitige Normzimmer wünscht, kann beizeiten eine private Pflegeversicherung abschließen, welche ihm dieses ermöglicht. Bei der geplanten Regelung zahlt die größeren Zimmer der Beitragszahler über höhere Sätze für die gesetzliche Pflegeversicherung und allgemeine Steuern. Doch die Deutschen wehren sich viel zu selten gegen staatliche Wohltaten auf anderer Leute Kosten – obwohl sie nach Belgien die zweithöchste Abgabenlast in Europa zu tragen haben. Die Deutschen zahlen eben einfach viel zu gerne Steuern und Sozialabgaben.

