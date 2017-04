Eintracht Frankfurt: Kommentar: Ziele ohne Zielvorgabe

Immerhin: Für das Halbfinale im DFB-Pokal am Dienstag in Mönchengladbach hat Niko Kovac ein klares Ziel ausgegeben. Natürlich wolle man nach Berlin, wo das Endspiel stattfindet. Alles andere wäre ja auch unglaubwürdig gewesen.

Ein neues Ziel für die Fußball-Bundesliga wollte der Trainer der Frankfurter Eintracht nach dem gesicherten Klassenerhalt überraschender Weise nicht ausgeben. Warum eigentlich nicht? Die Qualifikation zur Europa League ist schließlich nur einen Punkt entfernt. Nicht einfach, aber machbar, wenn man annimmt, beim 3:1 über Augsburg sei der Knoten nach zuvor zehn Spielen ohne Sieg geplatzt.

Fehlt etwa dem Trainer inzwischen der Glaube an die Stärke seines Teams? Stand er noch unter Schock von dem spielerischen Gewürge, das auch an diesem Samstag über lange Zeit zu sehen gewesen war? Oder ist Kovac lediglich der Meinung, dass er als Trainer nun überhaupt kein neues Ziel ausgeben muss, weil jeder seiner Spieler die Fähigkeit besitzt, eine Tabelle zu lesen? Schließlich hat die Mannschaft auch in den „Seuchen-Wochen“ immer einen guten Charakter gezeigt, hat den Siegeswillen nie verloren. Daran wird sich auch nichts durch das Überspringen der 40-Punkte-Marke ändern. Die Profis wissen, was sie wollen: Sie wollen nach Berlin und nach Europa. Ob wenigstens ein Ziel davon erreicht wird, werden wir sehen.