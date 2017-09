Kommentar zu Ceta

Ceta tritt sang- und klanglos am Donnerstag in Kraft. Das vielleicht wichtigste Freihandelsabkommen der EU in den vergangenen Jahren entstand mit so vielen Geburtsschmerzen, dass niemand nach Feierlichkeiten zumute ist. Zumal die Billigung der zuständigen Parlamente in den Mitgliedstaaten – und dabei geht es nicht nur um die nationalen, sondern teilweise auch föderale Abgeordnetenkammern – noch aussteht. Teile der Vereinbarungen lesen sich wie Gummiparagrafen, die beide Seiten mit Leben füllen müssen, ehe klar ist, ob das Gesamtwerk auch funktioniert. Trotzdem braucht die EU diesen Erfolg, weil sie mit ihrer Handelspolitik sonst Schiffbruch erleidet. Aber die EU-Zentrale weiß auch: Ein solches Desaster wie im Vorfeld von Ceta wird man sich nicht noch einmal leisten können.

Bild-Zoom Detlef Drewes

Dabei hat die EU-Verwaltung viel gelernt. Aus anfänglichen Geheimverhandlungen ohne öffentliche Einsicht in die Papiere wurde schließlich ein breiter Diskurs, mit dem man Legenden entkräften und Spekulationen im Keim ersticken wollte. Das ist nicht gelungen, weil Ceta ebenso wie das noch weitaus heftiger umstrittene TTIP-Abkommen mit den USA zum Inbegriff des Widerstands gegen die Unionsführung geworden waren. Inzwischen scheint man in Brüssel verstanden zu haben: Es ist nicht sinnvoll, über die so wichtigen Standards für Umwelt- oder Verbraucherschutz, über Lebensmittelsicherheit und offene Märkte zu verhandeln, wenn die Bürger dabei nicht zumindest die Chance zur Mitsprache haben. Dieser Ruf nach politischer Mitgestaltung mag aus Sicht der Unterhändler lästig sein. Tatsächlich aber geht es um gelebte Demokratie, die Brüssel wollen und nicht bremsen sollte.