Kommentar zu Christopher Froome

Es ist ein heftiger Schlag. Er trifft den Radsport in einer Phase, die auch in Deutschland wieder sehr hoffnungsvoll verläuft. Das Frankfurter Traditionsrennen am 1. Mai blüht neu auf, und die Deutschland-Tour erfährt 2018 nach zehnjähriger Pause eine Wiederbelebung. Der mögliche Doping-Fall des britischen Seriensiegers Christopher Froome wird diese Ereignisse beeinflussen. Er stellt die Aufbauarbeit der vergangenen Jahre im Radsport auf eine harte Probe. Mit kaum absehbaren Auswirkungen, auch mit Blick auf TV-Übertragungen und Sponsoren.

Sollte sich der Dopingverdacht gegen den viermaligen Tour-de-France-Sieger (2013, 2015, 2016, 2017) bestätigen, wären nahezu alle großen Champions und Seriensieger der letzten zwei Jahrzehnte überführt. Von einem Jan Ullrich bis zu Lance Armstrong. Große Rundfahrten, das ist seit jeher ein offenes Geheimnis, sind wohl nicht auf sauberem Weg zu gewinnen.

Der positive Test könnte Froome auch die Hoffnung rauben, von der Queen zum Ritter geschlagen zu werden. Denn selbst wenn ein leistungssteigernder Effekt seines Asthmamittels Salbutamol nicht gesichert belegt ist, wird ein Imageschaden bleiben. Und der 32-Jährige, der sich stets angenehm höflich, charmant und geduldig präsentiert, muss vorerst mit dem Verdacht leben, möglicherweise nur ein Schauspieler zu sein – wie so viele Sport-Betrüger vor ihm.