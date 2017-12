Kommentar zu Dirk Schuster

Die Lösung lag nahe: Schon einmal hat es zwischen Dirk Schuster und dem SV Darmstadt 98 bestens funktioniert. Zwischen 2012 und 2016 führte der Chemnitzer die Lilien von der dritten in die erste Liga und hielt sie dort noch ein Jahr, bis er selbst einem Lockruf aus Augsburg folgte. Seitdem lief es für beide nicht glücklich, stiegen die Südhessen wieder ab, und auch ihr ehemaliger Coach konnte sich auf der Beletage nicht halten und musste die Bayern nach einer halben Spielzeit wieder verlassen.

Doch man sollte die Erwartungen beim erneuten Zusammenspiel nicht zu hoch schrauben; Geschichte lässt sich selten wiederholen. Und so ein Märchen, wie es Schuster mit den Lilien schrieb, schon gar nicht. Mit recht eigenen Methoden hatte der Fußballlehrer damals seinen Spielern unbedingten Willen und Einsatzbereitschaft eingeimpft und ihren Kampfgeist geweckt. Bei der Zusammenstellung seines Kaders bewies er ein feines Händchen, holte Akteure, denen sich Darmstadt als Sprungbrett in Richtung höherer Sphären anbot. Oder als Chance, sich nach Krisen zu rehabilitieren.

Nun jedoch muss Schuster erst einmal mit dem arbeiten, was da ist. Neueinkäufe schloss er am Dienstag zwar nicht aus, aber es kann sich dabei nur um punktuelle Verstärkungen handeln. Und mit dem Inhalt seiner Trickkiste, das hat auch seine etwas kurios zu Ende gegangene Zeit in Augsburg gezeigt, kann nicht jeder etwas anfangen. Dabei steht er diesmal unter Druck, darf sich eigentlich keinen Ausrutscher erlauben.

Man könnte meinen, Schuster habe ja wenig zu verlieren und als zuletzt Arbeitsloser viel zu gewinnen. Doch was ein guter Ruf wert ist, das wird er vielleicht erst später spüren.