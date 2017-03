Kommentar zu Eintracht gegen Dreieich: Ein Testspiel halt

Ergebnisse von Testspielen richtig einzuordnen, das ist eine schier unmögliche Sache. Die Niederlage der Frankfurter Eintracht beim Fünftligisten Dreieich ist sicherlich kein Beinbruch, sie lässt aber viele Fragen offen.

Ist der „zweite Anzug“ wirklich so schlecht? Hat der für die Bundesliga gesperrte Haris Seferovic keine Lust, auf dem „Dorf“ zu spielen oder ist er dabei, das Kapitel Frankfurt bereits zu beenden? Oder war das Vormittagstraining einfach zu hart? Wir wissen es nicht, es war ein Geheimtraining.

Fakt ist aber auch, dass ein Hessenliga-Spitzenreiter durchaus guten Fußball spielen kann. Dass die Eintracht in dieser Formation noch nie zusammen gespielt hat und dies auch nie mehr tun wird. Dass es der Sinn der Partie war, Rekonvaleszenten wie Marco Russ und Marc Stendera zu testen. Zumindest das ist gelungen.

Bild-Zoom Foto: Salome Roessler

Von einer Verschärfung der Krise ist wegen dieses 1:2 sicher nicht zu sprechen. Die Wahrheit, liebes Phrasenschwein, liegt nur an den Wochenenden auf dem Platz. Wenn es um Bundesligapunkte geht. So wie am Samstag bei den Bayern. Gut, vergessen wir das mal.

Eine Woche später aber, wenn der Hamburger SV an den Main kommt, da wird sich zeigen, wie groß die Eintracht-Krise oder vielleicht dann Schnee von gestern ist. Wie es das 1:2 beim Hessenligisten Dreieich heute schon ist.