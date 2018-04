Kommentar zu Flüchtlinge: Wir brauchen mehr Gerechtigkeit

Die Unterbringung von Asylbewerbern, die noch im Asylverfahren sind, muss eigentlich das Land Hessen finanzieren. Doch die großen Städte und Landkreise im Rhein-Main-Gebiet bleiben auf einem Teil der Kosten sitzen. Die Begründung des hessischen Sozialministeriums: Wir haben die Pauschale doch erst 2016 um 45 Prozent angehoben, und alle waren zufrieden.

Liebes Sozialministerium, die Rhein-Main-Bewohner sicherlich nicht. Weil ihre Kommunen nun für etwas Geld ausgeben müssen, für das sie nicht zuständig sind. Und im Zweifel die Abgaben erhöhen, um das zu finanzieren. Obwohl Rhein-Main-Bewohner sowieso schon höhere Lebenshaltungskosten haben als die Menschen auf dem Land. Weil diese Finanzierungslücke also hochgradig ungerecht ist.

Eine individuelle Abrechnung könnte die Sache deutlich gerechter machen. Allerdings ist sie viel zu teuer. Denn in den Kosten, die Städte und Gemeinden für die Unterbringung abrechnen, sind die Personalkosten schon jetzt nicht enthalten. Würde jede Stadt und jeder Landkreis einzeln mit dem Land verhandeln, bräuchte es deutlich mehr Personal – auf beiden Seiten. Das wäre für niemanden ein Gewinn.

Bild-Zoom Foto: Salome Roessler

Die einzige Möglichkeit, die Asylbewerber-Finanzierung gerechter zu machen, ist also eine Anhebung der jetzigen Pauschale für Städte und Kreise im Rhein-Main-Gebiet. Und zwar so schnell wie möglich auf eine vernünftige Höhe.

Aber Gerechtigkeit im Kleinen reicht nicht. Sie muss auch im Großen her: mit der Einbeziehung der Flüchtlingszahlen in die Vergabe von EU-Geldern, wie jetzt die Bundesregierung sowie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron vorgeschlagen haben. Die Bundesregierung möchte, dass Länder, die fast keine Flüchtlinge aufnehmen, etwa in Ungarn oder Polen, künftig weniger Gelder aus EU-Struktur- und Regionalfonds bekommen. Macron hatte vorgeschlagen, mit einem neuen EU-Programm im Gegenzug Kommunen mit hohen Flüchtlingszahlen, zu denen auch Frankfurt gehören würde, stärker zu unterstützen.

Flüchtlingsgegnern wird das nicht passen. Doch die Unterbringung von Asylbewerbern ist eine Aufgabe, die wir alle gemeinsam stemmen müssen. Wer sich verweigert, muss Konsequenzen spüren. Wer sich einsetzt, aber auch.