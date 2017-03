Kommentar zu Formel 1: Die Hoffnung lebt

Bild-Zoom Foto: Salome Roessler

Der erste Eindruck macht Hoffnung. Ferrari könnte tatsächlich etwas näher herangerückt sein an Seriensieger Mercedes. Das deuten zumindest die gestern zu Ende gegangenen Testfahrten in der Formel 1 an. Ob der Kampf um den WM-Titel in der kommenden Saison tatsächlich spannender verlaufen wird, bleibt abzuwarten. Denn auch im vergangenen Jahr hatte Ferrari vor der Saison bei Testfahrten überzeugt: Sebastian Vettel und Kimi Räikkönen waren in Barcelona die Bestzeiten gefahren. In der darauf folgenden Saison fuhr dann aber Mercedes durch Nico Rosberg und Lewis Hamilton erneut zum WM-Doppelsieg. Das deutsche Team hatte in der Vorbereitung bewusst nicht sein wahres Potenzial gezeigt.

Insofern gehen die „Silberpfeile“ auch am 26. März beim ersten Saisonrennen in Australien wieder als große Favoriten an den Start. Wer dreimal in Folge Weltmeister wird, dazu mit großem Abstand vor dem ersten Verfolger, muss mit dieser Bürde leben.

Fragezeichen bleiben dennoch – wegen der technischen Regeländerungen an den Autos. Stark einzuschätzen ist speziell Red Bull, das mit Max Verstappen den interessantesten Fahrer des Feldes stellt. Kann das 19 Jahre alte Ausnahmetalent schon in diesem Jahr Hamilton herausfordern? Auch Ferrari scheint seine Probleme mit der Zuverlässigkeit des Antriebs in den Griff bekommen zu haben. Das Auto von Sebastian Vettel wirkt so gut und innovativ wie seit Jahren nicht.

Weil es in der Saisonvorbereitung recht wenige technische Ausfälle gab, dürften die meisten Rennen auf der Strecke entschieden werden. Auch das macht Hoffnung.