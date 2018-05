Kommentar zu Iran-Geschäften: Pubertäres Imponiergehabe

Europas Spitzenpolitiker spucken große Töne. Sie geben sich betont kämpferisch im Umgang mit der Aufkündigung des Iran-Atomabkommens durch die USA und haben aus den Archiven eine Verordnung aus dem Jahr 1996 hervorgekramt. Auch wenn nicht alle EU-Partner von der blitzartigen Inkraftsetzung des sogenannten „Blocking Statute“ begeistert sind, ist es für Jean-Claude Juncker und Donald Tusk eine „Frage der Ehre“. Es gehe um die „ökonomische Souveränität“ des alten Kontinents. Man wolle sich nicht von Donald Trump auf der Nase herumtanzen lassen. Dass die Europäer mit dieser Verordnung zum vermeintlichen Schutz eigener Firmen, die mit dem „Schurkenstaat“ Iran Handel treiben und denen in Kürze US-Sanktionen dafür drohen, auf gefährlichen Konfrontationskurs mit dem Nato-Partner USA gehen, wird in Kauf genommen.

Wirtschaftsminister Peter Altmaier ist bei der Brüsseler Kampfansage nicht wohl, wie er in der ZDF-Sendung „Maybrit Illner“ deutlich zu erkennen gab. Die EU müsse nun „sehr genau prüfen“, ob sie mit diesem Abwehrgesetz ihre Ziele erreiche oder ob nicht am Ende vor allem europäische Firmen damit geschädigt werden.

Genau diese Gefahr ist riesengroß. Denn die EU darf laut Gesetz in den Handel europäischer Unternehmen mit iranischen Geschäftspartnern eingreifen. Sie will Firmen zwingen, US-Sanktionen zu ignorieren, und sie dafür entschädigen. Welt verkehrt. Die EU als Verfechter des Freihandels stranguliert die eigenen Unternehmen, greift massiv ins Wirtschaftsgeschehen ein. Angeblich zu deren Schutz. Doch wenn staatliche Institutionen sich in Geschäftsbeziehungen, in Investitionsentscheidungen dirigistisch einmischen, ist noch nie etwas Gutes dabei herausgekommen. Aus dem hehren Ziel, die von US-Strafen bedrohten Firmen zu schützen, wird eine üble Bevormundung. Verunsicherung macht sich breit.

Was soll dieses Maulheldentum der Europäer überhaupt? Statt wie pubertäre Jungs den Bizeps spielen zu lassen, wäre Ehrlichkeit der Bevölkerung und der Wirtschaft gegenüber angebracht. Imponiergehabe macht aus Europa noch keine ernstzunehmende Größe im Wettstreit der Weltmächte. Besser wäre es, sich einzugestehen, dass wir als exportlastiger Wirtschaftsraum durch Trumps Politik mit Strafzöllen und Sanktionen erpressbar sind. Doch Europa sollte nach dieser bitteren Lektion den Kopf nicht in den Sand stecken, sondern weiter auf Diplomatie setzen. Am Grundsatz der transatlantischen Bindung darf dabei nicht gerüttelt werden. Zumal der Unberechenbare im Weißen Haus in ein paar Jahren Geschichte sein wird.

