Kommentar zu Italien: Kein Grund zum Jubeln

Italien scheint jetzt bald eine neue Regierung zu bekommen. Die Populisten von links und rechts, Fünf-Sterne-Bewegung und Lega, sind sich offenbar prinzipiell einig geworden. Zunächst klingt das gut. Wir Deutsche wissen seit den gescheiterten Jamaika-Verhandlungen und der zähen Neubildung einer großen Koalition, wie quälend das Warten auf eine Regierung sein kann. Doch ein Grund zum Jubeln ist die Kunde vom Durchbruch in Rom weder für Italien noch für Europa.

Denn das Bündnis der relativen Wahlsieger könnte ein Bündnis der Dilettanten werden. Im Wahlkampf und auch in der Zeit des Interregnums überboten sich beide an bizarren Forderungen. Der Ruf nach Schuldenerlass durch die Europäische Zentralbank stand noch vor zwei Tagen in einem Entwurf zum Koalitionsprogramm. Die Forderung wird jetzt zwar nicht mehr laut erhoben, ist aber sicher nicht vom Tisch. Zumal in den künftigen Regierungsparteien auch von der Erhöhung der Sozialausgaben und von einem bedingungslosen Grundeinkommen geträumt wird. Und das bei einem Schuldenstand, der zwar absolut dem von Deutschland und Frankreich entspricht, aber im Verhältnis zur Wirtschaftskraft Italiens viel höher ist. Die Gesamtschulden Italiens liegen bei 130 Prozent des Bruttoinlandprodukts, das ist doppelt so viel wie bei uns.

Brüssel und Berlin müssen sich also auf einen weiteren schwierigen Verhandlungspartner in der EU einstellen. Und die Italiener darauf, dass der Krebsgang ihrer Wirtschaft weitergeht. Man kann argumentieren, dass der Wähler es nicht anders gewollt hat. Aber bei der unübersichtlichen Gemengelage, die er vorfindet, ist es für den Wähler immer schwerer, klare und rationale Richtungsentscheidungen zu treffen. Hinzu kommt die oft nachvollziehbare Unzufriedenheit mit den etablierten politischen Kräften, die gerade in Italien versagt haben. Doch die Populisten, die dann gewählt werden, haben eben auch keine Antworten, die in vernünftige Politik umzusetzen wären. Ein warnendes Beispiel dafür sitzt im Weißen Haus in Washington und macht gerade die ganze Welt verrückt.

