Kommentar: Kommentar zu Juncker: Der Funke springt nicht über

Die Situation ist kurios: Da wählt eines der wichtigsten Länder dieser Europäischen Union ein neues Parlament und damit auch eine (neue?) Regierung, aber das Thema Europa spielt praktisch keine Rolle. In Brüssel spekuliert man, dass dies sozusagen ein stillschweigendes Übereinkommen der angestammten Parteien sein könnte, damit sich die AfD nicht als Sammlungsbecken der Europa-Kritiker und -Gegner aufbauen kann.

Bild-Zoom Detlef Drewes

Erstaunlich erscheint die Entwicklung vielen dennoch, zumal doch auf europäischer Ebene gerade eine der wichtigsten Diskussionen über die künftige Gestalt der 27er Gemeinschaft ausgebrochen ist. Vom Kommissionspräsidenten mit seiner Rede „Zur Lage der Union“ am vergangenen Mittwoch befeuert. Doch es folgt die Ernüchterung. Denn Junckers Auftrag an seine Mannschaft, nunmehr der Reihe nach ihre Initiativen und Erfolge der Öffentlichkeit vorzustellen, entpuppt sich mehr und mehr als der unselige Versuch, sich selbst für längst verabschiedete Papiere zu loben. Es kann natürlich nicht reichen, wenn man entweder nicht den Mut aufbringt, Antworten auf große Zukunftsfragen zu geben – oder diese schlicht nicht hat. Die hochgelobte Kommission beschädigt ihren Präsidenten.

Das Gerede von einer neuen EU hinterließ von Anfang an tiefgreifende Fragen. Schließlich funktioniert die bisherige Union trotz des anstehenden Brexits besser als häufig dargestellt. Was fehlt, ist deshalb nicht die Neuerfindung des Rades, es sollte nur mal ausgewuchtet werden. Konkret: Natürlich müssen sich die Mitgliedstaaten einmischen, wenn die Digitalisierung in der Industrie Einzug hält. Aber da sind Positionen gefordert – zum gleichzeitigen Jobverlust, zum Umgang mit persönlichen Daten oder anderen positiven wie negativen Begleiterscheinungen. Und wer als Antwort auf den Vorwurf des Demokratiedefizits in Europa lediglich auf ein paar Korrekturen am Bürgerbegehren der EU verweisen kann, zeigt sich arm. Da muss einfach mehr kommen als die behutsame Vereinfachung ohnehin viel zu komplizierter Verfahren.

Vor allem sollte die Gemeinschaft augenfällig im Sinne eines Durchbruchs veranschaulichen, wie sie lange schwelende Konflikte von einem gemeinsamen Umgang mit der Flüchtlingsfrage bis hin zur Stärkung der Wirtschaften in den weniger entwickelten Mitgliedstaaten lösen will. Immer neue Vertragsverletzungsverfahren beeindrucken weder die zu Demokratie-Defiziten neigenden Polen oder Ungarn noch die übrigen. Junckers Rede war gut, die Umsetzung ist bescheiden.